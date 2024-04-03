У рейтингу найбагатших людей світу лишилося п'ять українців

З нового рейтингу мільярдерів від Forbes "випав" Ігор Коломойський. У переліку залишилося п'ять громадян України, а також двоє українців з громадянством Канади.

До нового рейтингу доларових мільярдерів від Forbes , оприлюдненого 2 квітня, потрапили п'ять громадян України.

За рік кількість мільярдерів-українців скоротилася на одного - з переліку вибув Ігор Коломойський, арештований в Україні. Торік він фігурував у списку найбагатших людей світу як громадянин Ізраїлю зі статками в один мільярд доларів.

Найбагатшим українцем, за версією Forbes, є власник холдингу СКМ Рінат Ахметов. Його статки оцінюють у чотири мільярди доларів. За оцінками видання, за рік вони скоротилися на 1,7 мільярда доларів, і Ахметов спустився з 445 на 785 позицію.

Активи власника інвестиційної групи Interpipe Віктора Пінчука оцінили в два мільярди доларів. За рік вони скоротилися на 100 мільйонів доларів. Він опустився з 1434 сходинки на 1623.

Статки власника "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського і власника групи компаній Ferrexpo Костянтина Жеваго оцінюють однаково - в 1,1 мільярда доларів. У першого за рік вони скоротилися на 200 мільйонів доларів (падіння з 2020 позиції на 2410), у другого - на 100 мільйонів (з 2133 - на 2410 рядок).

Останнім у переліку став співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов, чиї статки також скоротилися на 100 мільйонів доларів - до одного мільярда. Він посідає 2692 місце в глобальному рейтингу (торік - 2405).

Зауважимо, що в рейтингу Forbes є співзасновники стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, яких українські видання традиційно включають у списки найбагатших українців. Утім Forbes включив їх до списку як представників Канади, адже обидва мають канадське громадянство. Їхні статки оцінюються в 1,9 мільярда доларів у кожного (1694 місце).

Рейтинг найбагатших людей світу очолив Бернар Арно

Найбагатшою людиною світу знову став Бернар Арно - французький підприємець, керівник групи LVMH, що об'єднує 75 брендів моди та косметики, включно з Louis Vuitton і Sephora. Статки Арно та його родини Forbes оцінив у 233 мільярди доларів.

На другому місці в списку - засновник компаній SpaceX і Tesla, американський підприємець Ілон Маск зі 195 мільярдами доларів активів.

Третю сходинку посів глава компанії Amazon Джефф Безос зі 194 мільярдами доларів.

В Україні нарахували лише двох мільярдерів

Оцінки Forbes суттєво відрізняються від підрахунків українських бізнес-видань. Так, згідно рейтингу найбагатших українців, оприлюдненого NV у листопаді минулого року, до доларових мільярдерів відносили лише Ріната Ахметова і Віктора Пінчука. При чому оцінка їхніх активів була суттєво вищою: в першого - 6,6 мільярда доларів, в другого - 1,7 мільярда.

При цьому Новинський посідав лише восьме місце в українському списку (853 мільйони доларів). Вище нього були співвласники корпорації "Рошен" - п'ятий президент України Петро Порошенко і його син Олексій, власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги та низка інших підприємців.