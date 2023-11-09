В Україні залишилось лише два доларових мільярдери - рейтинг

Торік в Україні нараховувалось дев'ять доларових мільярдерів, тепер їх залишилося тільки двоє. Статки переважної більшості українських бізнесменів суттєво впали у порівнянні з 2021 роком.

В Україні залишилось лише двоє бізнесменів, чиї статки перевищують мільярд доларів - це власник холдингу СКМ Рінат Ахметов і власник компанії Interpipe Віктор Пінчук, свідчить рейтинг найбагатших українців, оприлюднений виданням NV у четвер, 9 листопада.

Видання зауважує, що за останній рік кількість доларових мільярдерів в Україні скоротилася на сім - з дев'ятьох до двох людей, чого не спостерігалося з 2006 року.

Також видання зазначає, що скоротило свій традиційний рейтинг ТОП-100 лише до 30 позицій.

Статки Ахметова NV оцінює у 6,6 мільярда доларів. Порівняно з 2021 роком вони скоротилися на 43 відсотки. Втім, якщо порівнювати їх із міжнародним списком Forbes, оприлюдненим у квітні, статки бізнесмена за останній час зросли - навесні їх оцінювали у 5,7 мільярда доларів.

Вартість активів Пінчука видання оцінило в 1,7 мільярда доларів. Їхнє скорочення у порівнянні з 2021 роком - на 34 відсотки. Вони зменшились і відносно весняного рейтингу Forbes - тоді їх оцінювали в 2,1 мільярда доларів.

ТОП-10 найбагатших українців

На третьому місці у рейтингу NV - колишній президент України Петро Порошенко і його син Олексій (основний актив - кондитерська корпорація "Рошен") зі статками у 954 мільйони доларів (падіння з 2021 року - 37 відсотків).

На четвертому місці - власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги з 907 мільйонами доларів (мінус 38 відсотків).

На п'ятому місці - засновник фінансово-технологічної компанії Revolut Влад Яценко з 894 мільйонами доларів.

Шосте і сьоме місце ділять співзасновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко з активами у 865 мільйонів доларів кожен.

На восьмому місці - власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський зі статками в 853 мільйони доларів.

На дев'ятому - співвласник групи "Приват" Ігор Коломойський з 632 мільйонами доларів.

Замикає "десятку" президент холдингу "Кернел Групп" Андрій Веревський - 567 мільйонів доларів.