Розслідування справи "Роттердам+" відновлено - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявляє, що інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, розслідування відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору", - повідомляє пресслужба НАБУ на сторінці у Twitter увечері у вівторок, 17 листопада.

Раніше у вівторок агенція "Інтерфакс- Україна" повідомила, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

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Нагадаємо, 24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зокрема ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка, котрі затвердили формулу "Роттердам+".

З 1 липня 2019 року було запроваджено нову модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинили дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справа слухалася в судах.

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28 серпня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що "справу "Роттердам+" частково закрито, зокрема, в частині, що стосується підозрюваних, проте саме досудове розслідування триває.