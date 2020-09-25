 Розслідування справи ″Роттердам+″ відновлено - НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Розслідування справи "Роттердам+" відновлено - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України заявило про відновлення справи щодо "Роттердам+" за рішенням ВАКС.

Махінації з вугіллям за формулою Роттердам+

Махінації з вугіллям за формулою "Роттердам+" коштували українцям понад 18 мільярдів гривень, стверджували у НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявляє, що інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, розслідування відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору", - повідомляє пресслужба НАБУ на сторінці у Twitter увечері у вівторок, 17 листопада.

Раніше у вівторок агенція "Інтерфакс- Україна" повідомила, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Читайте також: "Роттердам+": ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці

Нагадаємо, 24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зокрема ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка, котрі затвердили формулу "Роттердам+".

З 1 липня 2019 року було запроваджено нову модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинили дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справа слухалася в судах. 

Читайте також: Справа "Роттердам+": суд призначив 10 мільйонів гривень застави для менеджера ДТЕК

28 серпня в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили, що "справу "Роттердам+" частково закрито, зокрема, в частині, що стосується підозрюваних, проте саме досудове розслідування триває.

Дивитись відео 03:12

Фактчек DW: електроенергія українських ТЕС найдорожча у світі? (05.12.2018)

Також за темою

Ukraine Abgeordnete Oleksandr Yurchenko

За депутата Верховної Ради Юрченка внесено заставу - ВАКС 25.09.2020

За підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка, взятого під варту з альтернативною заставою в три мільйони гривень, внесли необхідну суму, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Суд заарештував Гладковського з правом внесення застави 19.10.2019

Судді ВАКС ухвалили колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в 10,6 мільйона гривень.

Nationales Antikorruptionsbüro Ukraine

НАБУ заочно повідомило Бахматюку про підозру у справі "ВіЕйБі Банку" 13.11.2019

Слідчі НАБУ заочно повідомили про підозру в справі "ВіЕйБі Банку" його ексвласнику Олегу Бахматюку й ексголові правління Денису Мальцеву. Крім того, суд уже обрав перші запобіжні заходи в цій справі.

Реклама

Докладно

У ЄС та США вакцини від коронавірусу можуть бути зареєстровані до кінця року

Вакцини від коронавірусу з Європи та США: що про них відомо

Як відбувалися випробування вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Pfizer, BioNTech, Moderna та іншими?  

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною увесь світ

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною весь світ

Вакцинацію проти коронавірусу треба буде провести максимально швидко. Логістика процесу потребуватиме чималих зусиль.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  