 Глава ″Нафтогазу України″: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2022

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Економіка

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.

Газопровід (символічне фото)

Армія РФ цілеспрямовано знищує розподільну газову інфраструктуру України, при цьому уважно стежить за тим, щоб не пошкодити ракетними ударами трубопровід, яким здійснюється транзит російського газу територією України до Європи, заявив в інтерв'ю DW глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Він також закликав Німеччину збільшити темпи скорочення імпорту російського газу та пояснив, чому потрібне повне ембарго на енергоносії з Росії.

Deutsche Welle: Яких пошкоджень газотранспортна система України зазнає внаслідок ударів з боку військ РФ?

Юрій Вітренко: Багато є прикладів, коли російська армія цілеспрямовано знищувала інфраструктуру розподілу газу, інфраструктуру центрального опалення. Наприклад, у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Харкові. Навіть нещодавно в Донецькій області ми мали відключити 11 тисяч абонентів, тому що три доби наші газовики, чесно кажучи, героїчно відновлювали пошкоджену інфраструктуру, але постійні обстріли, мінометні обстріли призводили до того, що на третій день її вже неможливо було відновити.

Наприклад, ми неодноразово відновлювали роботу підприємства "Теплокомуненерго" в Сєвєродонецьку, яке неодноразово бомбили, але в кінці опалювального сезону нам довелось достроково завершити роботу саме через те, що цей об'єкт був практично знищений російською армією.

Ембарго на російський газ, можливість запровадження якого обговорюють країни ЄС, зашкодить також економіці України та "Нафтогазу". Ви готові до цих ризиків?

Повне ембарго на російські нафту й газ необхідні для того, щоб зупинити Путіна - хоча це дуже болісний крок. Але це (експорт енергоносіїв. - Ред.) головне джерело грошей для кривавого режиму Путіна. Так, це призведе до того, що, можливо, "Нафтогаз" буде отримувати менше грошей. Контракт у нас у принципі "качай або плати" - вони мають платити навіть, якщо не буде транзиту газу. Але ми розуміємо всі ризики, ми розуміємо, що ціна газу може зрости.

Але та ціна, яку платить Україна, та ціна, яку платить вільний світ за оцю російську агресію, вона не може бути порівняна зі збільшенням ціни на газ. Бо ми зараз розплачуємося тисячами людських життів. Ми розплачуємося пошкодженою інфраструктурою, вартість якої - сотні мільярдів доларів. Тому для нашої перемоги ми маємо зробити все, щоби Путін перестав отримувати гроші від експорту російського газу та нафти.

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко

Німеччина повідомляє про зниження частки імпорту газу з Росії до 35 відсотків. Як Ви ставитесь до цих темпів скорочення залежності ФРН від російських енергоносіїв?

Ми вдячні за ті зусилля зі скорочення імпорту російського газу та нафти, які ми бачимо в цей час. Ми розуміємо, що це непросто, оскільки, на жаль, Європа сильно залежить від російського газу та нафти. Але принаймні це відбувається, і краще пізно, ніж ніколи. Зараз Європа - і, зокрема, Німеччина, яка лідирує на цьому шляху в ЄС, - скорочують імпорт російського газу та нафти, але, звичайно, цього недостатньо.

Ми бачимо, що ця жахлива війна триває, мирні жителі гинуть - ось чому ми повинні робити ще більше для того, щоб режим Володимира Путіна перестав отримувати гроші з Європи для фінансування своїх збройних сил і загалом його режиму.

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Попри бойові дії в Україні, транзитна інфраструктура, якою здійснюється доставка газу в Європу, залишається непошкодженою. Росія та Україна якимось чином координують свої дії, аби вона не постраждала?

Я би не назвав це координацією, але водночас ми бачимо, що вони (російські війська. - Ред.) не ціляться своїми ракетами у транзитну інфраструктуру. Вони руйнують нашу розподільчу інфраструктуру, створюючи гуманітарну кризу в усій Україні. Але вони стежать за тим, щоб їхні ракети не влучали у транзитну інфраструктуру, оскільки вони хочуть зберегти потік доходів для свого режиму, який надходить від експорту російського газу та нафти.

Чи вплине призупинення поставок російського газу до Польщі і, можливо, до інших країн ЄС на його реверсні поставки в Україну?

Припинення поставок газу до Польщі або Болгарії наразі ніяк не впливають на забезпечення газом України. По-перше, прямо зараз ми взагалі не імпортуємо газ, у нас достатньо газу в підземних сховищах і власного видобутку. Так, на наступний опалювальний сезон нам потрібно буде імпортувати газ і завчасно - для того, щоби накопичити його в підземних газосховищах. Але в нас достатньо інших можливостей для того, щоб імпортувати газ.

Дивитись відео 02:20

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС

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    Автор: Клаудія Ден


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