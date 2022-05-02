У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У ЄС немає держав або компаній, які би мали намір платити "Газпрому" за газ у рублях за схемою, якої вимагає Росія. Про це за підсумками екстреного засідання Ради Євросоюзу з енергетики у понеділок, 2 травня, в Брюсселі заявили єврокомісарка Кадрі Сімсон і Барбара Помпілі, міністерка з екологічної трансформації Франції, яка головує у цьому півріччі в Раді ЄС.

За словами Помпілі, всі держави ЄС заявили на засіданні, що дотримуються санкцій і поважають контракти з "Газпромом", які передбачають сплату в євро чи доларах. "Чи знаємо ми про компанії, які вказали, що хочуть заплатити в рублях. У нас нема такої інформації", - зазначила, у свою чергу, Сімсон.

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Єврокомісарка про відключення газу: Це спроба розколоти ЄС

Усі держави ЄС засудили "одностороннє" рішення "Газпрому" припинити постачання до Польщі та Болгарії, розповіла французька міністерка. "Всі постачальники повинні виконувати свої зобов'язання відповідно до умов укладених контрактів", - додала вона. Як раніше повідомляли в Єврокомісії, 97 відсотків усіх контрактів на постачання "Газпромом" "блакитного палива" до ЄС прямо передбачають сплату в євро чи доларах.

А Сімсон назвала рішення "Газпрому" ще одним "поворотним моментом у нинішній кризі". "Це невиправдане порушення чинних контрактів і попередження, що будь-яка держава-член ЄС може бути наступною. Це також спроба розколоти ЄС, на яку ми повинні відповісти посиленням нашої єдності та солідарності", - вважає єврокомісарка. При цьому вона запевнила, що зараз не існує негайного ризику для безпеки енергопостачання ЄС - газ надходить до Польщі та Болгарії з Німеччини та Греції. Водночас Сімсон пообіцяла, що юридичні служби Єврокомісії та Ради ЄС підготують нові, детальніші роз'яснення щодо того, що компанії можуть і не можуть робити відповідно до санкцій.

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Єврокомісарка наголосила, що всі держави ЄС повинні мати плани на випадок, якщо "Газпром" цілковито припинить постачання газу. Підготовку цих планів почали ще у січні. "Ми також покриваємо цими планами наших найближчих сусідів, це означає також Україну та Молдову", - уточнила Сімсон. На запитання, чи зможе ЄС поставити Україні достатньо газу, вона відповіла: "Зараз Україна виробляє більше газу, ніж споживає. Але у довгостроковій перспективі ми вказали на те, що є альтернативні реверсні потоки зі Словаччини та Угорщини, які можуть надати їй необхідну допомогу".

ЄС не зможе замістити весь російський газ

"Ми не можемо просто замінити 155 мільярдів кубометрів російського газу природним газом від інших постачальників", - зазначила водночас Кадрі Сімсон. Тому, за її словами, ЄС повинен прискорити розбудову відновлюваної енергетики, посилити енергоефективність і економію.

Помпілі погодилася з цим: "Ми повинні диверсифікувати те, як ми опалюємо (наші будівлі. - Ред.) та виробляємо електрику".