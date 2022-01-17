Данія виділяє Україні 22 мільйони євро на військову реформу

Уряд Данії виділяє понад 22 мільйони євро на нову комплексну програму підтримки України. Ця програма спрямована на зміцнення стійкості України та її здатності долати наслідки війни на Донбасі, повідомило МЗС Данії в неділю, 16 січня. Крім того, кошти мають бути використані на підтримку військової реформи в Україні та зміцнення обороноздатності цієї держави.

"Наразі Україні загрожує масштабне і абсолютно неприйнятне нарощування військової присутності Росії поблизу українського кордону. Я щойно побував на лінії дотику і на власні очі побачив, наскільки серйозно цей конфлікт вплинув на український народ. Уряд Данії не стоятиме осторонь", - заявив глава міністерства закордонних справ королівства Еппе Куфуд.

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За його словами, надаючи цю підтримку, Данія надає чіткий сигнал солідарності з Україною. "Український народ повинен знати, що він не один у своїй боротьбі за суверенітет та незалежність", - наголосив він.

Сприяння врегулюванню конфлікту на сході України

Програму допомоги Україні було представлено того ж дня, коли Куфуд відвідав лінію дотику на Донбасі. Одна з її цілей - "покращення діалогу між людьми по обидва боки лінії зіткнення для сприяння врегулюванню конфлікту та примиренню у регіоні".

На сайті МЗС Данії наголошується, що нинішній пакет допомоги є новим етапом програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. З виділених урядом королівства 22 мільйони євро 10,75 мільйона євро виділило МЗС Данії і 11,3 млн євро - міноборони.

Коментуючи виділення допомоги Україні, міністерка оборони Данії Тріне Брамсен заявила: "Ми спостерігаємо агресивне нарощування військової присутності на кордоні України, це підтвердилося під час мого нещодавнього візиту до цієї країни. Ми маємо підтримати Україну та її право бути демократичною країною. Саме тому ми зараз розширюємо внесок Данії у реформи українських сил безпеки”.

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За словами Брамсен, окрім іншого, Данія збирається допомогти Києву привести збройні сили України у відповідність до стандартів НАТО.

Нагадаємо, Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.