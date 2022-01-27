Рада ратифікувала угоду між Україною та Британією про кредит для ВМС

У четвер, 27 січня, Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Великобританії про кредитну підтримку розвитку спроможностей Військово-Морських Сил (ВМС) України. За відповідний закон проголосували 275 народних депутатів.

Ратифікація угоди запускає внутрішньодержавну процедуру, що сприяє започаткування спільних з Великобританією проєктів з підтримки ВМС України.

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Що передбачає угода

Рамкова угода передбачає надання Україні кредитної підтримки на суму до 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (майже 66 мільярди гривень) для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного будівництва та обслуговування восьми ракетних катерів та фрегата. Також планується постачання і модернізація озброєння для наявних суден та консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.

Ця фінансова підтримка має допомогти Україні дати відповідь на наявні в регіоні загрози, водночас надаючи переваги для розвитку кораблебудівної галузі Великобританії, йдеться у пояснювальній записці до угоди.

Угоду було підписано у Лондоні у листопаді 2021 року. Україна має отримати кредити за контрактами в рамках угоди не пізніше 31 грудня 2024 року.

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Реакція Росії

Незабаром після підписання угоди, міністерство закордонних справ Росії заявило, що такий крок з боку Великобританії сприятиме зростанню нестабільності в Європі.

"Ми розцінюємо цей факт як черговий практичний доказ нарощування британської військової активності у країнах, що межують з РФ, зокрема, в Україні", - сказала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Нагадаємо, Москва вимагає від Заходу "юридичних гарантій" того, що Україна та Грузія не стануть членами Північноатлантичного альянсу.

26 січня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс, паралельно зі США, передав Росії свої письмові пропозиції у відповідь на раніше висунуті вимоги Кремля. Вимогу відкликати обіцянку про майбутнє членство, дану Україні та Грузії, не буде виконано.