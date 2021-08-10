Зеленський: До 2035 року Україна матиме новий військово-морський флот

Розбудова українського військово-морського флоту передбачає три етапи, конкретизував Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани реалізувати в Україні до 2035 року масштабну програму з розвитку військово-морського флоту. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю українським журналістам з Криму, повідомив у четвер, 19 серпня, сайт президента України.
"Щодо нашого військово-морського флоту - зараз у нас є три етапи. До 2035 року - будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності - він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій - до 2035 року", - розповів Зеленський, якого цитує сайт глави держави.
Президент зазначив, що в Україні створюють інфраструктуру для будівництва військово-морського флоту. Власне, ідеться про малі підводні човни, корвети й військові катери. Крім того, планується розпочати розвиток військово-морських баз.
"Першою будуватиметься (військово-морська база. - Ред.) у Бердянську", - поінформував Зеленський. За його словами, Київ розраховує на підтримку цих намірів з боку США, Великобританії та Євросоюзу.
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Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського та Азовського узбережжя є частиною деокупації Криму. За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників із країн НАТО в акваторії Чорного та Азовського морів. "У нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великобританією", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, в ухваленій на початку 2019 року Стратегії розвитку Військово-морських сил України до 2035 року масштабні плани будівництва відносно великих для українського флоту корветів та фрегатів не згадувались. У ній планувалося щонайменше до 2025 року робити акцент на так званому "москітному флоті" - малих кораблях, здатних ефективно діяти поблизу берега, розпорошуючи увагу супротивника.
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Але вже у представленому в травні цього року плані розвитку військово-морського флоту на найближчі п'ять років корвети мають з'явитися у складі українських ВМС вже до 2025 року.
Будувати сучасні корвети й фрегати українська влада планує у співпраці з Туреччиною й Великобританією.
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