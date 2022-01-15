Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

Збройні сили (ЗС) Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі. Це підтвердив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Шведська громадська телекомпанія SVT виклала у суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань.

"Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", - зазначив Гультквіст.

Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька", цитує главу Міноборони шведське телеграфне агентство ТТ.

Військово-транспортний літак доставив техніку до аеропорту Вісбю

У ЗС Швеції зазначили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання "російської активності в Балтійському морі".

Голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон у коментарі для AFP заперечив, що Стокгольм навмисно "демонструє силу", при цьому він зазначив, що йдеться про підрозділи, які вже розміщені на острові. Водночас газеті Aftonbladet генерал-лейтенант заявив, що до Вісбю прибули резервісти.

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Коментуючи ситуацію, Маттіас Ардін зазначив: "У Європі є занепокоєння, ситуація в галузі політики безпеки розвивається в неправильному напрямку, проте ризик збройного конфлікту незначний".

Телекомпанія SVT уточнила, що військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням також приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

РФ погрожувала Швеції "наслідками" за приєднання до НАТО

Раніше цього тижня данські ЗМІ повідомили, що три кораблі військово-морського флоту (ВМФ) Росії увійшли до Балтійського моря через данську протоку Великий Бельт.

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Швеція не є членом НАТО, проте тісно співпрацює з організацією. Приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "мало б серйозні військово-політичні наслідки, які вимагали б адекватних кроків з російського боку", заявила 24 грудня 2021 року на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова. Після анексії Росією півострова Крим у 2014 році Стокгольм посилив оборону. У 2017 році Швеція поновила загальний військовий обов'язок, який скасували в 2010 році.