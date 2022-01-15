Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

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Військові підрозділи на шведському острові Готланд посилено. В адміністративний центр Вісбю поромом доставлено бойову техніку, "збройні сили вживають необхідних заходів", зазначив міністр оборони Петер Хультквіст.
Збройні сили (ЗС) Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі. Це підтвердив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Шведська громадська телекомпанія SVT виклала у суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань.
"Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", - зазначив Гультквіст.
Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька", цитує главу Міноборони шведське телеграфне агентство ТТ.
У ЗС Швеції зазначили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання "російської активності в Балтійському морі".
Голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон у коментарі для AFP заперечив, що Стокгольм навмисно "демонструє силу", при цьому він зазначив, що йдеться про підрозділи, які вже розміщені на острові. Водночас газеті Aftonbladet генерал-лейтенант заявив, що до Вісбю прибули резервісти.
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Коментуючи ситуацію, Маттіас Ардін зазначив: "У Європі є занепокоєння, ситуація в галузі політики безпеки розвивається в неправильному напрямку, проте ризик збройного конфлікту незначний".
Телекомпанія SVT уточнила, що військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням також приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.
Раніше цього тижня данські ЗМІ повідомили, що три кораблі військово-морського флоту (ВМФ) Росії увійшли до Балтійського моря через данську протоку Великий Бельт.
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Швеція не є членом НАТО, проте тісно співпрацює з організацією. Приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "мало б серйозні військово-політичні наслідки, які вимагали б адекватних кроків з російського боку", заявила 24 грудня 2021 року на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова. Після анексії Росією півострова Крим у 2014 році Стокгольм посилив оборону. У 2017 році Швеція поновила загальний військовий обов'язок, який скасували в 2010 році.