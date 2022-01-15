 Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

Військові підрозділи на шведському острові Готланд посилено. В адміністративний центр Вісбю поромом доставлено бойову техніку, "збройні сили вживають необхідних заходів", зазначив міністр оборони Петер Хультквіст.

Військовослужбовці ЗС Швеції патрулюють острів Готланд у Балтійському морі

Військовослужбовці ЗС Швеції патрулюють острів Готланд у Балтійському морі

Збройні сили (ЗС) Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі. Це підтвердив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Шведська громадська телекомпанія SVT виклала у суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова - міста Вісбю поромом. Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань.

"Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", - зазначив Гультквіст.

Посилення патрулювання на Готланді - це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька", цитує главу Міноборони шведське телеграфне агентство ТТ.

Військово-транспортний літак доставив техніку до аеропорту Вісбю

У ЗС Швеції зазначили, що "операції посилені на кількох локаціях" на тлі зростання "російської активності в Балтійському морі".

Голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон у коментарі для AFP заперечив, що Стокгольм навмисно "демонструє силу", при цьому він зазначив, що йдеться про підрозділи, які вже розміщені на острові. Водночас газеті Aftonbladet генерал-лейтенант заявив, що до Вісбю прибули резервісти.

Читайте також: Українська криза та геополітичні амбіції ЄС

Коментуючи ситуацію, Маттіас Ардін зазначив: "У Європі є занепокоєння, ситуація в галузі політики безпеки розвивається в неправильному напрямку, проте ризик збройного конфлікту незначний".

Телекомпанія SVT уточнила, що військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням також приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

РФ погрожувала Швеції "наслідками" за приєднання до НАТО

Раніше цього тижня данські ЗМІ повідомили, що три кораблі військово-морського флоту (ВМФ) Росії увійшли до Балтійського моря через данську протоку Великий Бельт.

Читайте також: Консультації НАТО-Росія: крок до компромісу чи протистояння?

Швеція не є членом НАТО, проте тісно співпрацює з організацією. Приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "мало б серйозні військово-політичні наслідки, які вимагали б адекватних кроків з російського боку", заявила 24 грудня 2021 року на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова. Після анексії Росією півострова Крим у 2014 році Стокгольм посилив оборону. У 2017 році Швеція поновила загальний військовий обов'язок, який скасували в 2010 році.

Дивитись відео 04:49

Столтенберг про переговори НАТО-Росія, загрозу з Росії і допомогу Україні (14.01.2022)

DW.COM

Росія та Україна. Як вони опинились на порозі великої війни

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували загостренню протистояння.  

Реклама

Докладно

Монітор комп'ютера під час хакерської атаки

Перевірка на міцність. Хто стоїть за кібератаками в Україні?

Україна зазнала хакерської атаки, звучать підозри на адресу РФ. Експерти критикують використання допомоги Заходу.  

Старт ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX (фото з архіву)

Як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Чи можна говорити після запуску супутника СІЧ-2-30 про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.  