Кулеба: У відносинах України та Німеччини настав "момент істини"

Україна з Німеччиною у своїх відносинах "увійшли в момент істини" з з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зокрема для мобілізації санкційного тиску, підтримки українських реформ, української економіки, - сказав міністр під час виступу в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 24 січня. "Але кожна криза виводить відносини на момент істини", - додав він.

За його словами, йдеться про підтримку санкцій проти Росії з боку Німеччини, запуск газогону "Північний потік-2" та питання постачання Києву зброї.

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Глава українського МЗС наголосив, що в питаннях, які стосуються надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї або згоди на її закупівлю через систему НАТО, не може бути "жодних розмов про блокування" Берліном чогось.

Раніше, під час візиту до Києва у січні, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила під час спільного брифінгу з українським колегою, що позиція уряду Німеччини щодо постачань зброї Україні, враховуючи загальну політику експорту зброї країною, залишається незмінною. Берлін виступає проти надання Києві зброї.

Нова правляча коаліція у ФРН, яка складається з соціал-демократів, Зелених та вільних демократів, раніше говорила, що має намір обмежити експорт озброєнь до держав за межами Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Бербок є співголовою партії Зелених. Зараз між партіями існує домовленість не постачати озброєння до регіонів, у яких тривають збройні конфлікти.