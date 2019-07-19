В ООН та ЄС вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці

Чільні представники ООН та Європейського Союзу вшанували пам'ять жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого 26 років тому. У липні 1995 року боснійські серби вбили близько восьми тисяч боснійців-мусульман: чоловіків та підлітків.

"Ми ніколи не забудемо геноциж у Сребрениці. Заперечння геноциду та воєнних злочинів чи звеличання воєнних злочинців - неприйнятне (...)", - написав генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш у Twitter.

Глава Євроради Шарль Мішель висловив сподівання, що на території Європи більше ніколи не станеться таких жахливих злочинів. ЄС солідарний з Боснією та Герцоговиною, де сьогодні тисячі людей вшановують пам'ять жертв трагедії, сказав Мішель.

Нагадаємо, у липні 1995 року армія боснійських сербів захопила Сребреницю і знищила там майже вісім тисяч боснійських мусульман. Ця різанина стала наймасовішим вбивством в Європі після завершення Другої світової війни та була офіційно визнана геноцидом. До цього лідер армії боснійських сербів Ратко Младич погрожував знищити боснійських мусульман в анклавах, таких як Сребрениця.

Тоді Сребрениця перебувала у зоні безпеки ООН, за яку відповідали нідерландські миротворці. Під час атаки з боку сербських підрозділів вони здали свої позиції без жодного опору, а також видали близько 300 чоловіків та юнаків з мусульманських родин, які укривалися від нападників на території під охороною. У липні 2019 року Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення, що Нідерланди несуть "дуже обмежену" відповідальність за вбивство близько 350 боснійських мусульман під час різанини у Сребрениці в 1995 році. Відповідальність країни "зводиться до 10 відсотків від загальної шкоди", завданої родичам близько 350 жертв геноциду.