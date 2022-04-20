 Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім’я Путін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

Баварський зоопарк перейменував дикого кабана на ім’я Путін

Оператор зоопарку вирішив, що "жодна свиня не заслуговує цього імені" та оголосив у соціальних мережах пошук нового імені для тварини. Cеред пропозицій були Зеленський та Кличко, однак виграло аполітичне прізвисько.

Кабан (ілюстративне фото)

Кабан (ілюстративне фото)

Зоопарк у німецькій федеративній землі Баварія через війну РФ проти України перейменував дикого кабана, якого назвали Путін на честь російського президента, повідомляє агенція Reuters.

Кабана в зоопарку на околицях міста Мельмайзель три роки тому назвали Путін, оскільки його вивели з чистопородного кнура з Росії. Він важить близько 200 кілограмів - втричі більше типових кабанів з Німеччини.

Оператор зоопарку Екард Мікіш і дикий кабан, якого перейменували з Путіна в Еберхофера

Оператор зоопарку Екард Мікіш і дикий кабан, якого перейменували з Путіна в Еберхофера

Оператор зоопарку Екард Мікіш (Eckard Mickish) пояснив, що останнім часом, щоразу коли кабана кликали на ім'я, в нього "мороз ішов по спині, зважаючи на війну, що розгортається" в Україні. Також власник був занепокоєний тим, як могли почуватися українські відвідувачі зоопарку, адже до Німеччини після початку війни прибули тисячі біженців з України

Тож він вирішив, що "жодна свиня не заслуговує цього імені" та оголосив у соціальних мережах пошук нового імені для тварини. Зоопарк отримав 2700 пропозицій, серед яких були імена Зеленський на честь президента України та Кличко на честь українських братів-боксерів, пише агентство dpa. Виграла аполітична пропозиція Еберхофер - ім'я поліцейського з популярної баварської книжкової серії.

Кабана переназвали 19 квітня на церемонії з марципанами та бісквітним тортом, прикрашеним п'ятьма рожевими усміхненими свинками.

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Нагадаємо, що в березні в зоопарку Міннесоти в США помер 12-річний амурський тигр на ім'я Путін від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

Тим часом Київський зоопарк назвав новонародженого лемура Байрактар - на честь ударного безпілотника, який Україна активно використовує у війні, розв'язаній проти неї Росією. 

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Дивитись відео 02:12

Як тварини з Київського зоопарку переживають війну (01.04.2022)

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