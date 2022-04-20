Росія повідомила про успішні випробування нової балістичної ракети

Міноборони Росії повідомило про "успішні" випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Тест ракети відбувся в середу, 20 квітня, на космодромі Плесецьк на північному заході Росії, вона прилетіла на полігон на півострові Камачтка на Далекому Сході, повідомили в Москві. Там заявили, що це перший подібний пуск ракети, а також що йдеться про "найпотужнішу ракету з найбільшою в світі дальністю ураження цілей".

Коментуючи запуск ракети, президент Росії Володимир Путін назвав "Сармат" "унікальною зброєю", яка "змусить замислитися тих, хто (…) намагається погрожувати" країні. Ракета передбачає перенесення атомних снарядів, для випробувань застосовувалися навчальні зарядні блоки.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, ракета "Сармат" має нести по десять ядерних зарядів кожна. Розробки нової ракети тривали багато років, тож її випробування не стали несподіванкою.

Росія майже одразу після нападу на Україну наприкінці лютого перевела свої ядерні війська в "особливий режим" бойового чергування. На Заході сприйняли це як застеження щодо втручання в конфлікт.