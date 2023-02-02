  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Британський винищувач Typhoon
Великобританія сумнівається в доцільності передачі Києву своїх винищувачівФото: Jon Hobley/MI News/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Лондон сумнівається в доцільності передачі винищувачів ЗСУ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Для того, щоб навчитися керувати британськими літаками, українцям знадобиться щонайменше 35 місяців, наголошують в Лондоні. Однак остаточно можливість передачі Україні винищувачів у Великобританії не виключають.

https://p.dw.com/p/4N1iY

Підготовка українських пілотів до роботи з британськими винищувачами займе багато часу. З огляду на це наразі доцільність передачі цих літаків Києву викликає питання, пише у четвер, 2 лютого, Reuters, посилаючись на пояснення речника прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі, але - якщо це допоможе зрозуміти ситуацію - найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - наголосив речник.

Він також зауважив, що поточна британська програма підготовки пілотів швидкісних реактивних літаків розрахована на п’ять років.

Напередодні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон не ухвалив "твердого рішення" не надавати Україні винищувачі, але не вважає, що наразі це буде вірним кроком.

Україна розраховує на літаки з ЄС і США

Київ розраховує, що союзники ухвалять рішення щодо передачі йому винищувачів на наступних засіданнях Контактної групи з питань оборони України. Найближча зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

31 січня міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що Київ зможе отримати американські винищувачі F-16, шведські винищувачі Gripens "або дещо з Франції". Однак наразі лише Нідерландиі Франція не виключили такого кроку. Берлін категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, Вашингтон - також, але, за інформацією ЗМІ, може розглянути дозвіл союзникам передати свої F-16 Україні.

Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять свою нинішню стриману позицію щодо винищувачів

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП виступає за санкції проти "Лукойла" і "Росатома"

Політика17 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український військовий в Бахмуті

Посолка США в НАТО: Київ вирішуватиме щодо переговорів з РФ

Посолка США в НАТО: Київ вирішуватиме щодо переговорів з РФ

Політика7 год. тому
Мовний бар'єр часто не єдина проблема, коли до німецького лікаря приходить пацієнт з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Німецькі лікарі не були готові до пацієнтів з України

Здоров'я1 год. тому
Протест у Кракові проти посилення законодавства про аборти

Малолітня, зґвалтована, вагітна: Польща дискутує про аборти

Малолітня, зґвалтована, вагітна: Польща дискутує про аборти

Суспільство2 год. тому
Контейнери в порту Антверпена

Антверпен побоюється зростання наркозлочинності

Антверпен побоюється зростання наркозлочинності

Суспільство4 год. тому
Flaggen der EU und der Ukraine in Bern

Що вже зробив для України її головний помічник - ЄС

Що вже зробив для України її головний помічник - ЄС

Політика9 год. тому
Бойовий винищувач F-16

Західні винищувачі для Києва: чи дадуть Україні літаки F-16?

Західні винищувачі для Києва: чи дадуть Україні літаки F-16?

Конфлікти1 лютого 2023 р.
На головну сторінку