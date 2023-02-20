Китай заперечує наміри постачати зброю Росії

Пекін звинуватив Вашингтон у поширенні недостовірної інформації щодо планів КНР підтримати РФ у війні проти України. Китай також закликав Вашингтон зробити більше для "розрядки ситуації, просування миру і діалогу".
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США поширюють "неправдиву інформацію", коли стверджують, що Китай планує постачати зброю Росії для продовження її агресивної війни проти України, заявив у понеділок, 20 лютого, речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, пише AFP.
Він зауважив, що це "США, а не Китай, продовжують відправляти зброю на поле бою" в Україні, і наголосив, що Пекін не сприйме "жодних вказівок з боку США на китайсько-російські відносини".
Дипломат також закликав Вашингтон "серйозно" замислитися над власними діями і зробити більше для "розрядки ситуації, просування миру і діалогу", а також припинити "поширювати звинувачення і неправдиву інформацію".
Ван запевнив, що Китай намагається "сприяти миру і підтримувати діалог" в конфлікті між РФ і Україною. За його словами, 24 лютого, у річницю вторгнення Росії, Пекін оприлюднить власну мирну ініціативу щодо України, анонсовану на Мюнхенській конференції з безпеки.
У понеділок верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що такі дії Пекіну стали б перетином "червоної лінії", пише dpa. Він також повідомив, що попросив голову центральної комісії у закордонних справах Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Вана Ї утриматися від постачань зброї Росії. "Він сказав мені, що вони не збираються цього робити", - розповів Боррель.
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