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Лідер Китаю Сі Ціньзпін (ліворуч, на моніторі) і президент Росії Володимир Путін (праворуч)
Китай спростовує заяви США щодо планів Пекіну постачати зброю Росії для продовження війни проти УкраїниФото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin/REUTERS
ПолітикаКитай

Китай заперечує наміри постачати зброю Росії

Степан Смишляєв
1 год. тому

Пекін звинуватив Вашингтон у поширенні недостовірної інформації щодо планів КНР підтримати РФ у війні проти України. Китай також закликав Вашингтон зробити більше для "розрядки ситуації, просування миру і діалогу".

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США поширюють "неправдиву інформацію", коли стверджують, що Китай планує постачати зброю Росії для продовження її агресивної війни проти України, заявив у понеділок, 20 лютого, речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, пише AFP.

Він зауважив, що це "США, а не Китай, продовжують відправляти зброю на поле бою" в Україні, і наголосив, що Пекін не сприйме "жодних вказівок з боку США на китайсько-російські відносини".

Дипломат також закликав Вашингтон "серйозно" замислитися над власними діями і зробити більше для "розрядки ситуації, просування миру і діалогу", а також припинити "поширювати звинувачення і неправдиву інформацію".

Ван запевнив, що Китай намагається "сприяти миру і підтримувати діалог" в конфлікті між РФ і Україною. За його словами, 24 лютого, у річницю вторгнення Росії,  Пекін оприлюднить власну мирну ініціативу щодо України, анонсовану на Мюнхенській конференції з безпеки.

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США наполягають на планах КНР підтримати Москву

Про те, що Китай розглядає можливість надання озброєнь РФ, напередодні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він також зауважив, що "застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії".

У понеділок верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що такі дії Пекіну стали б перетином "червоної лінії", пише dpa. Він також повідомив, що попросив голову центральної комісії у закордонних справах Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Вана Ї утриматися від постачань зброї Росії. "Він сказав мені, що вони не збираються цього робити", - розповів Боррель.

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