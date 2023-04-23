Харків уночі обстріляли ракетами: є влучання

Харків і Харківський район потрапили під російський удар ракетами С-300. Є влучання в цивільну інфраструктуру.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У Харкові та Харківській області в ніч на неділю, 23 квітня, зафіксовано щонайменше п'ять "прильотів" російських ракет.

"Попередньо, ворог бив ракетами С-300", - повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Одна з ракет потрапила в приватний сектор у селі Котляри Харківського району. Також є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури в Харкові, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові зафіксовані удари по Новобарському, Слобідському та Основ'янському районах. В усіх випадках під обстрілом перебували цивільні об'єкти.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Генштаб: Унаслідок суботніх ударів по Україні є загиблі

Загалом протягом минулої доби Росія завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів і здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, інформує у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні генштабу в Facebook.

Основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там сили оборони України відбили 58 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

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