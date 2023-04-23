Харків уночі обстріляли ракетами: є влучання

Генштаб: Унаслідок суботніх ударів по Україні є загиблі
Загалом протягом минулої доби Росія завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів і здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, інформує у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні генштабу в Facebook.
Основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там сили оборони України відбили 58 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
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