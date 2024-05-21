ВМС: Україна уразила у Криму ракетний корабель РФ "Циклон"

У командуванні ВМС та Генштабі ЗСУ підтвердили, що днями Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон". Це означає, що у Криму більше немає кораблів-носіїв крилатих ракет.

Сили оборони України під час атаки у ніч на неділю, 19 травня, уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 Чорноморського флоту РФ. Цю інформацію у вівторок, 21 травня, підтверрдили у командуванні Військово-Морських сил та у генеральному штабі ЗСУ.

Про імовірність того, що українським силам вдалося поцілити у російський ракетний корабель напередодні повідомив сказав речник ВМС та голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

Тоді він уточнив, що у разі, якщо це підтвердиться, це означатиме, що в Криму немає більше жодного корабля-носія крилатих ракет.

За словами Плетенчука, в окупованому Росією Криму "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Він був озброєний зенітно-ракетним комплексом "Панцирь-С". Проте жодного пострілу з цього корабля російські військові ще не зробили.

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Плетенчук також тоді пояснив, що ураження цього судна дасть українським військовим більше часу на реагування під час російських обстрілів. "Він залишався єдиним носієм крилатих ракет офіційно, який перебував досі в Криму. Решта носіїв перебувають у Новоросійську. Це зовсім інша відстань, це зовсім інший час на реагування, - сказав він. - Якби "Циклон" умовно в Криму застосував, наприклад, ті самі "Калібри", час на реагування в нас був би набагато менший, ніж із Новоросійська, тому для нас це питання безпеки".

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня Сили оборони України знищили ще один корабель Чорноморського флоту Російської Федерації - морський тральщик "Ковровец".

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