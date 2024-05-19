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У ЗСУ заявили про знищення морського тральщика РФ

Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

Сили оборони знищили морський тральщик "Ковровець" ЧФ РФ, заявили в Генштабі ЗСУ та Військово-морських силах.

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Атака на корабель ЧФ РФ морським дроном у серпні 2023 року
Атака на російський корабель морським дроном, серпень 2023 рокуФото: REUTERS

Сили оборони України в ніч на неділю, 19 травня, знищили морський тральщик "Ковровець" Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленнях Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) та Військово-морських сил ЗСУ.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик ЧМ РФ проєкту 266-М "Ковровец", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

Також у недільному ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень на лінії фронту.

"На Харківському напрямку противник активних дій не проводив...  На Куп'янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення", - зазначили в Генштабі.

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку з початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають; на Краматорському напрямку протягом поточної доби росіяни сім разів намагалися атакувати, а на Покровському напрямку з початку доби армія РФ 10 разів атакувала позиції ЗСУ.

Нагадаємо, за словами речника Служби безпеки України (СБУ) Артема Дехтяренка, Україна модернізувала надводні дрони Sea Baby ("Морський малюк"), і тепер вони можуть доставити майже тонну вибухівки на відстань понад 1000 кілометрів. За його словами, тепер СБУ може дістати ціль практично у будь-якій точці Чорного моря.

 "Морські малюки" вже уразили більше 10 російських кораблів, а також Кримський міст.

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