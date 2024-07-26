У генштабі ЗСУ підтвердили ураження аеродрому "Саки" в Криму

В генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому, який російські сили використовують для контролю повітряного простору над Чорним морем та для авіаударів по Україні.

В генеральному штабі збройних сил України (ЗСУ) підтвердили удар по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

"Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційних сторінках відомства в соцмережах у п'ятницю, 26 липня.

Летовище прикривали засоби протиповітряної оборони Росії, але захистити об'єкт вони не змогли, додали в ГШ ЗСУ, Втім наслідки удару ще уточнюються.



В генштабі ЗСУ також наголосили, що аеродром "Саки" - це один оперативних аеродромів, які російські сили використовують для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та для того, аби завдавати авіаудари по українській території.

Повідомлялося про знищення російських РЛС та ураження системи ППО

Раніше низка Telegram-каналів повідомляли про вибухи на півострові . Зокрема, російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела заявив про удар по аеродрому "Саки" ракетами ATACMS, внаслідок чого було знищено радіолокаційну станцію та поранено двох російських військових.

Крім цього, ASTRA стверджує, що інша ракета ATACMS вразила місце дислокації російської ППО, розташоване за п'ять кілометрів від села Шовковичне в Сакському районі, внаслідок чого була знищена ще одна радіолокаційна станція.

Загалом, за даними джерел російського Telegram-каналу, Збройні сили України вдарили по Криму чотирма ракетами ATACMS, а російські сили ППО збили дві з них.