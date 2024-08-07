Десант ГУР висадився на окупованій косі в Чорному морі

Український десант висадився на Тендрівській косі та знищив російську броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ (радянський бронетраспортер Ред.), комплекс РЕБ та фортифікаційні споруди. Про цю спецоперацію повідомляє Генеральне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у середу, 7 серпня. " Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії - лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває ", - зазначають у відомстві. Операцію реалізували спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України. Вони висадились на косу вночі і після виконання завдання відійшли без втрат. Росіяни, за даними ГУР МО, зазнали втрат особового складу.

Тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік від тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Україна заявляла про ураження російської субмарини.