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Десант ГУР висадився на окупованій косі в Чорному морі

Євгенія Наконечна
7 серпня 2024 р.

Спецпризначинці української розвідки вночі знищили російський РЕБ та бронетехніку та повернулись назад.

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Очільник ГУР МО Кирило Буданов у військовій формі
Очільник ГУР МО Кирило БудановФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Український десант висадився на Тендрівській косі та знищив російську броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ (радянський бронетраспортер Ред.), комплекс РЕБ та фортифікаційні споруди. Про цю спецоперацію повідомляє Генеральне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у середу, 7 серпня. " Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії - лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває ", - зазначають у відомстві. Операцію реалізували спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України. Вони висадились на косу вночі і після виконання завдання відійшли без втрат. Росіяни, за даними ГУР МО, зазнали втрат особового складу.

Тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік від тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Україна заявляла про ураження російської субмарини.

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