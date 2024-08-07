Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною

Військова хунта, яка править Нігером, слідом за Малі оголосила про припинення дипломатичних відносин із Києвом. Нігер збирається звернутися до Радбезу ООН через Україну.

Нігер оголосив про "негайний" розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп". Про це у вівторок, 6 серпня, повідомляє агентство AFP. "Уряд Республіки Нігер, з повною солідарністю з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер та Україною", - заявив представник уряду полковник Амаду Абдраман у своєму телевізійному зверненні.

Правляча Нігером військова хунта також збирається звернутися до Ради Безпеки ООН з метою обговорити "агресію" України, додав Абдраман. "Уряд Республіки Нігер з великим подивом і глибоким обуренням дізнався про підривні та неприйнятні висловлювання Андрія Юсова (речника ГУР України - Ред.)", - йдеться у заяві Абдрамана.

Раніше, 5 серпня, дипломатичні відносини з Києвом розірвала правляча хунта Малі через ймовірну причетність України до атаки повстанців-туарегів. Наприкінці липня вони розгромили групу урядових військ Малі та російських найманців із ПВК "Вагнер", які воюють на їхньому боці.

На початку серпня МЗС Сенегалу викликало посла України через його нібито підтримку повстанців у Малі. Сенегал сприйняв допис українського посольства у Facebook "виправданням тероризму", про що писали ЗМІ. Наразі пост у соціальній мережі недоступний.

Українська сторона наразі не реагувала на цю заяву.

Атака повстанців на малійську армію і "вагнерівців"

Наприкінці липня повстанці-туареги повідомили про вбивство 84 російських бойовиків із ПВК "Вагнер" і 47 солдатів урядової армії Малі на півночі країни.

Представник головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов натякнув на причетність України до операції туарегів у Малі. "Повстанці отримали необхідну інформацію, і не тільки інформацію, яка дала їм змогу провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців", - заявив він в ефірі телемарафону 29 липня, не навівши інших подробиць.

Нігер і Малі керуються військовими урядами, які прийшли до влади в результаті нещодавніх переворотів. Ці країни розірвали оборонні угоди з Францією і посилюють зараз натомість свої зв'язки з РФ.