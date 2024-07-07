Нігер, Малі та Буркіна-Фасо офіційно створили конфедерацію

Військові правителі трьох африканських країн - Нігеру, Малі та Буркіна-Фасо - підписали договір про створення про створення конфедерації альянсу держав Сахеля (області в Західній Африці, де розташовані ці країни. - Ред.) увечері в суботу, 6 липня. Вони зробили це напередодні саміту Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS), що знаменує собою чергове випробування для регіонального блоку, від якого три країни відокремилися на початку цього року, пише 7 липня агентство AFP.

У кожній із цих країн при владі перебувають військові хунти, які прийшли до влади внаслідок державних переворотів. Хунти погодили остаточний варіант плану з формування конфедерації альянсу держав Сахеля у столиці Нігеру Ніамеї ще 18 травня.

У комюніке, що супроводжує договір, зазначено, що країни створять єдиний інвестиційний банк і стабілізаційний фонд, координуватимуть свої дипломатичні зусилля й об'єднуватимуть ресурси для спільних проєктів у галузі сільського господарства, видобувної промисловості та енергетики.

Розрив з ECOWAS хунти бачать як незворотній

Лідери хунт, які утримують владу в цих державах, не мають наміру знову налагоджувати відносини з ECOWAS. Військовий лідер Нігеру Абдурахман Тчіані назвав цей розрив "незворотнім", а тимчасові президенти Малі (Ассімі Гоїта) і Буркіна-Фасо (Ібрагім Траоре) його підтримали. Тчіані назвав підписання договору про конфедерацію Сахеля кроком до "побудови спільноти, вільної від контролю чужих сил, і альтернативою штучно створеним регіональним групам", маючи на увазі ECOWAS.

Лідери хунт регулярно критикували ECOWAS за занадто тісні, на їхню думку, відносини з країнами Заходу. Експерти переконані, що розрив відносин ключових держав Сахеля зі США і Францією, а також скасування контролю над військовими витратами, були попередньою умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією.

Зі свого боку ECOWAS раніше докладав зусиль, щоб переконати Малі, Нігер і Буркіна-Фасо повернутися до демократичної форми правління.

Нігер, Малі та Буркіна-Фасо зближуються з РФ

Військові перевороти в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо відбулися у 2021-2023 роках. Після них країни призупинили членство в ECOWAS і розірвали низку договорів із Францією, чиїми колоніями були до другої половини ХХ століття.

У країнах Сахеля кілька років розміщувалися найманці ПВК "Вагнер". Російська військова присутність зберігається там і зараз. Обстановка у всіх трьох країнах нестабільна: конфлікти між арміями хунт і збройними угрупованнями, які їм протистоять, відбуваються регулярно. Численні воєнні злочини скоюються, зокрема, проти цивільного населення. Усі три країни належать до найбідніших у світі.

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ФРН закриває авіабазу Бундесверу в Нігері

Напередодні стало відомо, що Німеччина припиняє використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої недалеко від столиці Нігеру. За даними міноборони ФРН, військова база в цій африканській країні буде закрита до 31 серпня 2024 року, а німецькі військовослужбовці повернуться на батьківщину.