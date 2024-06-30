Смертниці скоїли серію терактів в Нігерії: 18 жертв

У штаті Борно на північному сході Нігерії жінки-смертниці підірвали себе на весіллі, похоронах і в лікарні. Відповідальність за теракти не взяло на себе жодне угруповання.

У штаті Борно на північному сході Нігерії внаслідок терактів загинули щонайменше 18 людей, зокрема діти та вагітні жінки. Ще щонайменше 48 людини постраждали, з них 19 дістали важкі поранення і їх доправили в лікарні адміністративного центру Майдугурі, заявив керівник управління цивільного захисту штату Борно в неділю, 30 червня.

Вибухові пристрої були приведені в дію в декількох місцях у місті Гвоза - на весіллі, похоронній церемонії та в лікарні. При чому підрив стався в медзакладі, куди доставили поранених під час теракту на весіллі, пише dpa. Щонайменше дві жінки-смертниці здійснили самопідриви, заявила місцева влада. Одна з них несла на спині дитину, повідомив представник поліції штату.

Жодне з угруповань, що діють у регіоні, не заявляло про свою причетність до нападів. Тим часом подібні теракти раніше неодноразово здійснювало радикальне ісламістське угруповання "Боко Харам", яке часто використовує жінок і дівчат для здійснення терактів, нагадує агентство AFP.

У Нігерії діють "Боко Харам" та інші радикальні угруповання

У 2014 році "Боко Харам" захопила Гвозу та інші райони на півночі штату Борно й оголосила халіфат. У 2015 році армія Нігерії за допомогою збройних сил Чаду звільнила місто, ісламісти відступили в гори, звідки продовжують здійснювати атаки проти мирного населення.

За останні 15 років унаслідок атак "Боко Харам" та інших угруповань, зокрема "Західноафриканської провінції ісламської держави" (ISWAP), на північному сході Нігерії загинуло понад 40 тисяч людей, ще близько двох мільйонів покинули місця проживання. Конфлікт поширився на сусідні Нігер, Камерун і Чад, що призвело до створення регіональної оборонної коаліції.

Бойовики широко практикують викрадення людей, зокрема дітей. Так, у березні 2024 року в штаті Кадуна було викрадено близько 300 школярів. Армія Нігерії проводить проти бойовиків операції, в результаті яких бранців іноді вдається звільнити. У квітні 2015 року нігерійські військові оголосили, що звільнили у штаті Борно 200 дівчаток і майже 100 жінок, які перебували в полоні в угруповання "Боко Харам".