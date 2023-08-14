  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНігер

Новий прем'єр Нігеру розкритикував санкції ECOWAS

Сергій Ромашенко | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Прем'єр Нігеру Алі Ламін Зейн назвав санкції ECOWAS проти Нігеру "несправедливим викликом". Він також виправдав путч, назвавши це шляхом захисту суверенітету.

https://p.dw.com/p/4V97U
Новий прем'єр-міністр Нігеру Алі Ламін Зейн
Новий прем'єр-міністр Нігеру Алі Ламін Зейн виправдовує військовий переворотФото: DW

Призначений хунтою новий прем'єр-міністр Нігеру Алі Ламін Зейн розкритикував санкції, запроваджені державами-членами Економічного співтовариства Західної Африки (ECOWAS) проти його країни після військового путчу, але висловив упевненість у тому, що Нігер впорається з цим викликом. "Ми вважаємо, що хоча введені проти нас санкції - несправедливий виклик, ми зможемо подолати його. І ми його подолаємо", - заявив він в ексклюзивному інтерв'ю медіакомпанії DW у понеділок, 14 серпня.

Зейн також виправдав сам путч у Нігері. "Наш народ вирішив захищати суверенітет і поставити на місце будь-яку владу, яка не згодна з цим. Люди повинні довіряти новій владі, оскільки ми зосередили наші дії на тому, щоб служити їй з повною чесністю і компетентністю", - вказав він.

Новий прем'єр Нігеру висловив оптимізм з приводу візиту до Нігеру делегації сусідньої Нігерії та переговорів з ECOWAS. "Це вселяє в нас упевненість, оскільки делегація Нігерії - рупор для певного розуміння в нігерійському суспільстві", - пояснив він.

Співпраця з ECOWAS

Зейн наголосив на глибокій історичній спільності між Нігером, Нігерією та ECOWAS, підкресливши зацікавленість у збереженні цієї спільності, а також у тому, щоб ECOWAS зосередився насамперед на економічних питаннях.

"Основний принцип солідарності полягає в тому, щоб дозволити всім членам цього співтовариства створити умови для процвітання і подбати про те, щоб кожна з країн отримувала вигоду від цієї солідарності в співтоваристві. Якщо, однак, ми виявимо, що на передній план виходять політичні та військові принципи, то це буде дуже сумно", - вказав Алі Ламін Зейн.

Читайте також: Блінкен: Росія і "Вагнер" можуть використати переворот у Нігері

26 липня президентська гвардія Нігеру затримала главу держави Мохамеда Базума та заблокувала його палац в Ніамеї. Через два дні новим лідером країни проголосив себе 62-річний командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані. Путч він обґрунтував погіршенням ситуації з безпекою в Нігері. Згодом хунта закрила повітряний простір Нігеру та пообіцяла захищати країну від будь-якого іноземного нападу.

Невдовзі після перевороту ECOWAS наклав санкції на військову хунту і зажадав негайного повернення до конституційного ладу. Країни-члени організації також вирішили активувати резервні сили на випадок можливого воєнного втручання в Нігер. 13 серпня хунта заявила про свою готовність до переговорів з ECOWAS після візиту до країни групи ісламських священнослужителів з Нігерії.

Переворот в Нігері, ПВК "Вагнер", РПЦ: навіщо Росії Африка

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський на Донбасі, липень 2023 року

Зеленський відвідав штаби бригад на Донеччині

Політика20 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти5 год. тому
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка7 год. тому02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика7 год. тому
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я7 год. тому
external

Ядерні відходи: що з ними робити? Досвід Фінляндії

Ядерні відходи: що з ними робити? Досвід Фінляндії

Природа й екологія8 год. тому07:34 хв.
Український зерновий корабель перетинає "Босфор" у рамках "зернової угоди"

Чорне море та його стратегічне значення

Чорне море та його стратегічне значення

Економіка12 серпня 2023 р.
На головну сторінку