Новий прем'єр Нігеру розкритикував санкції ECOWAS

Призначений хунтою новий прем'єр-міністр Нігеру Алі Ламін Зейн розкритикував санкції, запроваджені державами-членами Економічного співтовариства Західної Африки (ECOWAS) проти його країни після військового путчу, але висловив упевненість у тому, що Нігер впорається з цим викликом. "Ми вважаємо, що хоча введені проти нас санкції - несправедливий виклик, ми зможемо подолати його. І ми його подолаємо", - заявив він в ексклюзивному інтерв'ю медіакомпанії DW у понеділок, 14 серпня.

Зейн також виправдав сам путч у Нігері. "Наш народ вирішив захищати суверенітет і поставити на місце будь-яку владу, яка не згодна з цим. Люди повинні довіряти новій владі, оскільки ми зосередили наші дії на тому, щоб служити їй з повною чесністю і компетентністю", - вказав він.

Новий прем'єр Нігеру висловив оптимізм з приводу візиту до Нігеру делегації сусідньої Нігерії та переговорів з ECOWAS. "Це вселяє в нас упевненість, оскільки делегація Нігерії - рупор для певного розуміння в нігерійському суспільстві", - пояснив він.

Співпраця з ECOWAS

Зейн наголосив на глибокій історичній спільності між Нігером, Нігерією та ECOWAS, підкресливши зацікавленість у збереженні цієї спільності, а також у тому, щоб ECOWAS зосередився насамперед на економічних питаннях.

"Основний принцип солідарності полягає в тому, щоб дозволити всім членам цього співтовариства створити умови для процвітання і подбати про те, щоб кожна з країн отримувала вигоду від цієї солідарності в співтоваристві. Якщо, однак, ми виявимо, що на передній план виходять політичні та військові принципи, то це буде дуже сумно", - вказав Алі Ламін Зейн.

Читайте також: Блінкен: Росія і "Вагнер" можуть використати переворот у Нігері

26 липня президентська гвардія Нігеру затримала главу держави Мохамеда Базума та заблокувала його палац в Ніамеї. Через два дні новим лідером країни проголосив себе 62-річний командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані. Путч він обґрунтував погіршенням ситуації з безпекою в Нігері. Згодом хунта закрила повітряний простір Нігеру та пообіцяла захищати країну від будь-якого іноземного нападу.

Невдовзі після перевороту ECOWAS наклав санкції на військову хунту і зажадав негайного повернення до конституційного ладу. Країни-члени організації також вирішили активувати резервні сили на випадок можливого воєнного втручання в Нігер. 13 серпня хунта заявила про свою готовність до переговорів з ECOWAS після візиту до країни групи ісламських священнослужителів з Нігерії.