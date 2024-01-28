Нігер, Малі і Буркіна-Фасо оголосили про вихід з ECOWAS

Країни, владу в яких утримують хунти, оголосили, що негайно виходять з Економічної спільноти країн Західної Африки. Перед цим вони утворили власний військовий союз.

Три західноафриканські держави, які очолюють хунти - Нігер, Малі і Буркіна-Фасо - заявили в неділю, 28 січня, про негайний вихід з Економічної спільноти країн Західної Африки (ECOWAS). Про це йдеться у спільній заяві, яку зачитали на національному телебаченні Нігера, передає агенція Reuters.

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"Через 49 років доблесні народи Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру з жалем і великим розчаруванням спостерігають, що організація (ECOWAS) відійшла від ідеалів своїх батьків-засновників і духу панафриканізму", - сказав у заяві полковник Амаду Абдраман, речник хунти Нігеру. "Організація, зокрема, не змогла допомогти цим державам у їхній екзистенційній боротьбі з тероризмом і незахищеністю", - додав Абдраман.

Цьому передувало звинувачення ECOWAS в "недобросовісності", яке пролунало від призначеного хунтою прем'єра Нігеру Алі Ламіна Зейна після того, як організація відмовилась від зустрічі з ним у столиці Нігеру Ніамеї. Країна перебуває під економічними санкціями після військового перевороту, в ході якого усунули обраного президента країни Мохамеда Базума.

Влада хунти і санкції

У всіх трьох країнах, які оголосили про вихід з ECOWAS, упродовж останніх років відбулися державні перевороти. У Нігері військові утримують владу з липня 2023, у Буркіна-Фасо - з вересня 2022 року. Останній путч у Малі стався у 2021 році, що призвело до напружених відносин з ECOWAS. Всі три країни були відсторонені від участі у організації, а Нігер і Малі зіткнулися з жорсткими санкціями.

У вересні вони об'єднали зусилля у військовому союзі - "Альянс держав Сахеля".

Водночас усі три держави роздирають внутрішні конфлікти - частину їхніх територій контролюють ісламісти, і ситуація з безпекою загрожує погіршитися із закінченням миротворчої місії ООН у Малі (MINUSMA). Крім цього, країни, які в минулому були французькими колоніями, дистанціювалися від Франції, яка раніше активно надавала їм військову допомогу. Малі та Буркіна-Фасо при цьому покладалися на підтримку бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", але після загибелі Євгена Пригожина роль російських найманців в Африці залишається незрозумілою.