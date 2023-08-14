Хунта в Нігері пообіцяла судити президента за "держзраду"

Путчисти Нігеру заявили, що зібрали докази державної зради з боку поваленого під час військового перевороту президента країни Мохамеда Базума.

Керівництво військової хунти в Нігері, яка влаштувала наприкінці липня переворот у країні, заявило, що судитиме поваленого президента країни Мохамеда Базума "за державну зраду та підрив внутрішньої і зовнішньої безпеки", передає в понеділок, 14 серпня агентство AFP.

Представник сформованої путчистами ради захисту Нігеру, старший полковник Амаду Абдраман заявив в ефірі національного телебачення, що слідству вдалося зібрати достатньо доказів, аби притягнути Базума та "його місцевих й іноземних спільників" до відповідальності.

63-річного Базума та його сім'ю утримують в офіційній резиденції президента в столиці Ніамеї. Міжнародна спільнота стурбована умовами його утримання.

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Глава делегації посередників: хунта готова до переговорів

У цій же заяві представник хунти засудив санкції, запроваджені проти Нігеру Економічною спільнотою країн Західної Африки (ЕКОВАС) після путчу, назвавши їх "незаконними, нелюдськими та принизливими".

Тим часом глава делегації мусульманських релігійних лідерів, яка виступає посередником між путчистами та країнами-членами ЕКОВАС, заявив, що Абдурахман Чіані, який проголосив себе новим лідером Нігеру, готовий до дипломатичних переговорів.

Делегація відвідала Нігер 12 серпня. За словами її глави Бала Лау з Нігерії, Чіані заявив на переговорах, що "переворот був здійснений з добрими намірами, щоб запобігти неминучій загрозі, яка б торкнулася Нігера". Чіані також нібито вибачився за те, що не прийняв делегацію самої ЕКОВАС, сказавши, що таке поводження було викликане гнівом через ультиматум блоку. ЕКОВАС дав хунті тиждень на відновлення конституційного порядку в країні та пригрозив військовим вторгненням, якщо Базума не повернуть на посаду.

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Заколотники обіцяли вбити президента при спробі повалити їх

На початку серпня, за повідомленням агентства Аssociated Press, заколотники заявили, що вб'ють Базума у разі військової інтервенції в країну.

Законодавство Нігеру дозволяє смертну кару. Вона може застосовуватися, зокрема, за статтями про замах на державну безпеку, які можуть бути інкриміновані Базуму.

Останній відомий випадок застосування страти як заходу судового покарання в Нігері датується 1976 роком. За даними асоціації "Всесвітня коаліція проти смертної кари", в країні утримуються під вартою щонайменше 11 осіб, щодо яких було винесено цей тип покарання.

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