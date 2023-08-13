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ECOWAS направить до путчистів в Нігер делегацію перемовників

Роман Губа
2 год. тому

Співтовариство країн Західної Африки планує направити перемовників в Нігер, хоча раніше готувало сили для можливого військового вторгнення.

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Прихильники військового перевороту в Нігері з російськими прапорами
Прихильники військового перевороту в Нігері з російськими прапорамиФото: AFP

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ECOWAS) планує направити делегацію в Нігер для зустрічі з лідерами перевороту, які захопили владу минулого місяця, пише у неділю, 13 серпня, Reuters із посиланням на представники групи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ECOWAS доручило військовому командуванню країн-учасниць блоку активувати резервні сили для можливого їх використання проти хунти у Нігері. Представники блоку заявляли, що прагнуть мирного відновлення демократії в країні, але можуть використати всі варіанти, включно із застосуванням сили. 

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Військовий путч у Нігері

26 липня президентська гвардія Нігеру затримала главу держави Мохамеда Базума та заблокувала його палац в Ніамеї. Через два дні новим лідером країни проголосив себе 62-річний командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані. Путч він обґрунтував погіршенням ситуації з безпекою в Нігері. Згодом хунта закрила повітряний простір Нігеру та пообіцяла захищати країну від будь-якого іноземного нападу.

Попри те, що Нігер є однією з найбідніших країн світу, він має стратегічне значення як виробник урану, важливого матеріалу для ядерної енергетики. До перевороту країна також була важливим союзником Заходу в регіоні, де інші країни виступили проти колишньої колоніальної Франції на користь більш тісних зв’язків з Росією.

Переворот в Нігері, ПВК "Вагнер", РПЦ: навіщо Росії Африка

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