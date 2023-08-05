Путчисти у Нігері погрожують ECOWAS контрнаступом

Військова хунта, що здійснила переворот у Нігері, готується відбити спробу інтервенції держав Західної Африки. Для цього вона може залучити найманців із ПВК "Вагнер".

Будь-яка агресія проти Нігеру "отримає негайну відповідь і без попередження", заявив у суботу, 5 серпня, генерал Абдурахман Чіані, один із лідерів військового перевороту, що відбувся у цій західноафриканській країні в липні. Як повідомляє агенція Assoсited Press, перед тим він відмовився зустрічатись із делегацію Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), яка вимагає поновлення конституційного ладу в Нігері, погрожуючи інтервенцією.

Командувачі збройних сил держав-членів ECOWAS у суботу затвердили план можливого збройного вторгнення до Нігеру у разі, якщо хунта не поверне повноваження президентові країни Мохамедові Базуму до неділі. Єдиний шлях такого наступу - з території Нігерії, чий президент Бола Тінубу нині головує в західноафриканському союзі. Сенат Нігерії, втім, у суботу не схвалив вторгнення, порадивши президентові шукати дипломатчиних варіантів розвязання конфлікту.

За даними АFP, у Малі та Буркіна-Фасо хунта оголосила, що розглядатиме будь-які дії проти хунти у Нігері як "оголошення війни" собі. Ці країни тимчасово виключені з ECOWAS через здійснені там військові перевороти.

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Втрутиться "Вагнер"?

Військова хунта Нігеру ймовірно просила про допомогу на випадок інтервенції в російської ПВК "Вагнер", повідомляє AP, посилаючись на аналітиків та джерела у західних розвідках. Прохання буцімто надійшло під час візиту ще одного лідера держперевороту, генерала Саліфу Моді до сусіднього Малі. Через військовий переворот, що стався в цій країні ще 2021 року за участі ПВК "Вагнер", ECOWAS вже застосовувало проти неї дипломатичні та економічні санкції.

ECOWAS не вдавалося до військових операцій понад два десятки років. У 1990-ті роки сили швидкого реагування застосовувалися під час громадянських воєн у Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї-Бісау, а в 2002 році - у зв'язку з путчем у Кот-д'Івуарі.

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Військова хунта Нігеру на тлі погроз з боку ECOWAS зробила важливі кадрові перестановки у збройних силах. Новим начальником штабу армії Нігерії призначено генерала Мусу Салао Барму. Доти він очолював сили спецназу Нігеру і був однією з головних опор путчистів. Хунта також призначила довірених осіб на ключові посади у сухопутних силах та авіації.

Цього тижня зміщений хунтою президент Нігеру Мохамед Базум закликав США та "всю міжнародну спільноту" допомогти відновити конституційний лад у країні, зауваживши, що весь африканський регіон Сахель "може підпасти під вплив Росії за допомогою "групи Вагнера", жорстокість і тероризм якої повною мірою проявилися в Україні".