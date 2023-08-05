Країни Західної Африки готуються до вторгнення у Нігер

Після військового путчу в Нігері ситуація в регіоні у суботу, 5 серпня, залишається напруженою. Командувачі збройних сил держав-членів Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), за даними французької медіакомпанії RFI, розробили план можливого збройного вторгнення до Нігеру у відповідь на путч.

Схвалена командувачами рекомендація містить "всі елементи можливої інтервенції, включно з необхідними для цього ресурсами, а також те, як і коли ми задіюватимемо війська", цитує RFI слова комісара ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки Абделя-Фатау Муси за підсумками триденної зустрічі воєначальників спільноти у столиці Нігерії. Глави держав ECOWAS мають намір ухвалювати рішення щодо подальших дій на основі цієї рекомендації, додав Муса.

Декількома годинами раніше президент Нігерії Бола Тінубу закликав Сенат своєї країни схвалити збройне вторгнення до Нігеру. Тінубу, який головує в ECOWAS, виступив за "військове оснащення військ та застосування персоналу для воєнної інтервенції", якщо путчисти в Нігері не погодяться на переговори.

Ультиматум путчистам

Країни ECOWAS минулої неділі пред'явили путчистам у Нігері ультиматум, вимагаючи протягом тижня відновити конституційний порядок. У разі відмови вони пригрозили різними заходами, включаючи застосування сили.

Співтовариство вже неодноразово формувало сили швидкого реагування. У 90-ті роки минулого століття вони застосовувалися для врегулювання громадянських воєн у Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї-Бісау, а в 2002 році - у зв'язку з путчем у Кот-д'Івуарі.

Військова хунта Нігера на тлі погроз з боку ECOWAS зробила важливі кадрові перестановки у збройних силах. Новим начальником штабу армії Нігерії призначено генерала Мусу Салао Барму. Доти він очолював сили спецназу Нігеру і був однією з головних опор путчистів. Хунта також призначила довірених осіб на ключові посади у сухопутних силах та авіації.

Цього тижня зміщений хунтою президент Нігеру Мохамед Базум закликав США та "всю міжнародну спільноту" допомогти відновити конституційний лад у країні, зауваживши, що весь африканський регіон Сахель "може підпасти під вплив Росії за допомогою "групи Вагнера", жорстокість і тероризм якої повною мірою проявилися в Україні".

Париж висловив підтримку планам ECOWAS

Тим часом міністерство закордонних справ Франції запевнило держави ECOWAS у своїй підтримці їхніх планів щодо повалення заколотників. Франція буде рішуче підтримувати зусилля країн ЕКОВАС, спрямовані на перемогу над переворотом, заявив офіційний Париж. Повідомляється, що раніше міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна зустрілася з поваленим прем'єр-міністром Нігеру Ухумуду Махамаду і послом країни. Утім, чи включатиме така підтримка також військові засоби, не повідомляється, зазначає Reuters.

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