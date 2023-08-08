Блінкен: РФ і "Вагнер" можуть використати переворот у Нігері

Москва чи угруповання "Вагнер" не стоять за перевротом у Нігері, але намагаються ним скористатися, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

Російська приватна військова компанія "Вагнер" користується нестабільністю в Нігері, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. При цьому він зауважив, що не вважає, що Росія чи ПВК "Вагнер" спровокували військовий переворот у Нігері.

"Я думаю, що те, що сталося і продовжує відбуватися в Нігері, не було спровоковано Росією чи "Вагнером", але... вони намагалися скористатися цим", - зауважив держсекретар США в інтерв'ю ВВС у вівторок, 8 серпня. "Куди б не прийшло це угруповання "Вагнер", всюди слідом за ним йшли смерть, руйнування та експлуатація", - додав Блінкен. Він наголосив, що США занепокоєні тим, що угруповання "може проявити себе" в деяких частинах Сахельського регіону.

За його словами, у Нігері відбувається "повторення того, що сталося в інших країнах, де вони ("вагнерівці". - Ред.) не принесли з собою нічого, окрім поганих речей". Також Блінкен висловив переконання, що небезпека після перевороту у Нігері "зросла, а не зменшилася".

Військовий переворот у Нігері

Після повалення президента Мохамеда Базума майже два тижні тому Нігером керує хунта. Була інформація, що керіники військового перевороту звернулися по допомогу до ПВК "Вагнер", найманці якої присутні в сусідній країні Малі.

І США, і Франція мають військові бази в Нігері в рамках операцій, спрямованих на боротьбу з ісламістами у регіоні. Нігер став головною базою для французьких військ після того, як їм було наказано залишити Малі після військового перевороту в цій країні у 2021 році.

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Вважається, що ПВК "Вагнер" налічує тисячі бойовиків у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Малі. Бойовиків угруповання звинувачують у масштабних порушеннях прав людини в кількох африканських країнах.

Напередодні, 7 серпня, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд провела, за її словами, "важкі і відверті" переговори з керівниками перевороту у Нігері, які, за її словами, розуміють ризики співпраці з найманцями ПВК "Вагнер".

Раніше путчисти, що захопили владу в Нігері, оголосили про закриття авіаційного простору країни через "ризики військової інтервенції". Вторгненням хунті погрожували держави Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), вимагаючи повернути владу обраному президентові Мохамеду Базумі. 6 серпня сплив термін відповідного ультиматуму, однак лідери організації так і не змогли домовитись про військову операцію.