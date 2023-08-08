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ПолітикаНігер

Нуланд у Нігері попередила путчистів про загрозу "Вагнера"

Анастасія Шепелева
17 хв. тому

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зустрілася в Нігері з представниками військової хунти та застерегла їх від залучення російських найманців з ПВК "Вагнер".

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Вікторія Нуланд (фото з Києва від грудня 2022 року)
Вікторія Нуланд (фото з Києва від грудня 2022 року)Фото: Roman Gritsyna/AP Photo/picture alliance

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд зустрілася з путчистами, які вчинили військовий переворот у Нігері, та попередила їх про ризики залучення російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", повідомило в ніч на вівторок, 8 серпня, агентство AFP.

Метою поїздки Нуланд було переконати путчистів відновити конституційний лад у країні та повернути до влади законного президента Мохамеда Базума. Вона запропонувала "низку варіантів" виходу з кризи та відновлення відносин зі США, які, як і інші західні країни, призупинили допомогу Нігеру через військовий переворот.

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Путчисти в Нігері відкинули пропозиції Нуланд

Заступниця держсекретаря описала переговори як "надзвичайно відверті та часом досить складні"."Це була перша розмова, в якій Сполучені Штати пропонували свої добрі послуги, якщо є бажання з боку людей, які несуть за це відповідальність, повернутися до конституційного порядку. Але я б не сказала, що нашу пропозицію якимось чином прийняли", - розповіла Нуланд.

За її словами, хунта проігнорувала її прохання зустрітися з самопроголошеним новим лідером Нігеру генералом Абдурахманом Чіані або з затриманим Базумом.

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США застерегли путчистів від втручання "вагнерівців"

Нуланд провела зустріч з бригадним генералом Мусою Салау Барму, який був призначений новим начальником військового штабу, і який у минулому тісно співпрацював зі США.

Вона застерегла Нігер від наслідування прикладу сусідньої Малі, де залучили "вагнерівців". "Люди, які діють тут, дуже добре розуміють ризики для свого суверенітету, якщо запрошують Вагнер", - сказала Нуланд.

Її поїздка, яка до самого від'їзду трималася в таємниці, відбулася після того, як хунта проігнорувала ультиматум, встановлений регіональним блоком країн Західної Африки ЕКОВАС: відновлення влади Базума до опівночі 6 серпня або військове втручання

Блок, що складається з 15 країн, анонсував проведення саміту, присвяченого ситуації в Нігері, 10 серпня у столиці Нігерії Абуджі.

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