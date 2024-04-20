США погодилися вивести своїх військових з Нігеру - ЗМІ

Представники США заявили, що понад 1000 американських військових, дислокованих у Нігері, незабаром покинуть країну. Військові Нігеру зближуються з РФ після захоплення влади в результаті держперевороту минулого року.

Сполучені Штати Америки погодилися вивести понад 1000 американських військових з Нігеру. Як повідомляє у суботу, 20 квітня, AFP з посиланням на анонімних американських чиновників, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл прийняв заклик вивести війська під час зустрічі у Вашингтоні з прем'єр-міністром хунти Алі Ламіном Зейном.

Учасники зустрічі домовилися, що американська делегація протягом кількох днів відправиться до столиці країни Ніамея, щоб організувати впорядкований вихід, повідомили офіційні особи.

Державний департамент США не робив публічних заяв, а офіційні особи зазначили, що поки не визначено терміни виведення військ.

Важливість Нігеру

Нігер був важливою базою для США та Франції у війні проти джихадистів у Західній Африці. США також побудували авіабазу безпілотників вартістю 100 мільйонів доларів, відому як Air Base 201, поблизу міста Агадес.

З 2018 року ця база використовувалася для націлювання на бойовиків "Ісламської держави" та "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", філії "Аль-Каїди".

Минулого року армія Нігеру захопила владу в результаті державного перевороту, скинувши демократично обраного президента Мохамеда Базума. Відтоді зв'язки Нігеру з його західними союзниками погіршилися.

Хунта вже припинила співпрацю з колишнім колонізатором Францією та змусила французькі війська покинути країну.

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Хоча спочатку хунта, здавалося, прагнула підтримувати зв'язки зі США, відносини зіпсувалися після того, як президент США Джо Байден наполіг на цивільному правлінні та звільненні Базума, який був ув'язнений після захоплення влади військовими.

Минулого тижня сотні людей у Нігері протестували проти присутності американських військ у їхній країні.

Виведення американських військових було очікуваним, і воно працює на користь Росії, яка працює над збільшенням своєї присутності в Африці, особливо в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо.

На початку квітня цього року до Нігеру прибули російські військові інструктори з системою протиповітряної оборони (ППО) та іншим обладнанням.

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