CNN: Україна може стояти за ударами дронів у Судані

У розслідуванні CNN ідеться, що українські спецслужби можуть бути причетні до ударів дронами по спільниках російської ПВК "Вагнер" у Судані. ГУР не підтверджує і не спростовує.

Українські спецслужби з високою ймовірністю стояли за серією ударів безпілотників у Судані, спрямованих проти воєнізованого угруповання "Сили швидкого реагування", підтримуваного російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер" у протистоянні з регулярною армією країни, пише американське видання CNN у середу, 20 вересня.

Автори публікації визнають, що їм не вдалося отримати незалежного підтвердження причетності України до серії ударів, але зазначають, що на отриманих відеозаписах можна впізнати "український стиль бойових дій з застосуванням дронів".

Як ідеться в розслідуванні, щонайменше до восьми ударів були залучені два комерційно доступні дрони, які широко використовуються українцями, а на контролері одного безпілотника помітний текст українською мовою.

Експерти, залучені до розслідування, кажуть, що тактика застосування дронів - дуже незвична для Судану та африканського регіону.

Українське військове джерело CNN описало операцію як роботу "не суданських військових". На питання про те, чи стоїть Київ за нападами, співрозмовник зазначив, що "ймовірно, відповідальні українські спецслужби".

Водночас високопоставлене суданське військове джерело повідомило, що йому "нічого не відомо про українську операцію в Судані", і він не вірить, що це правда.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони Андрій Юсов в коментарі виданню "РБК-Україна" сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

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CNN зауважує, що підтвердження інформації означатиме поширення наслідків війни Росії проти України далеко за межі Європи та "драматичне розширення театру військових дій" Києва проти Москви.

Бойові дії між суданською армією та силами швидкого реагування тривають з 15 квітня. За даними Організації Об'єднаних Націй, в результаті в країні загинули не менше 1800 людей, тоді як ще тисячі дістали поранення. Майже 350 тисяч суданців були змушені втікати з країни, а близько мільйона стали внутрішніми переселенцями.

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