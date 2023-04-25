З Судану евакуювали 87 громадян України - ГУР

Переважна більшість евакуйованих з Судану українців - авіатори. Їх доставлено до Єгипту. Разом з громадянами України було евакуювали громадян Грузії й Перу, повідомили в ГУР міноборони.

Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України в координації з Офісом президента України та міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян зі столиці Судану Хартума, де нещодавно точилися бойові дії. Про це повідомив у вівторок, 25 квітня, Telegram-канал ГУР.

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"За умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців - пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей. На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду", - йдеться в повідомленні.

Щодо громадян України, то вони "забезпечені візовою та документарною підтримкою" й очікують швидкого повернення на батьківщину, запевняють у ГУР.

У Судані оголошено триденне перемир'я

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про початок триденного перемир'я між сторонами збройного протистояння в Судані. Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування (СШР), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало.

Під час бойових дій уже загинули сотні людей і тисячі дістали поранення. Причина конфлікту - боротьба за владу. Після військового перевороту в жовтні 2021 року, Суданом керує так звана перехідна суверенна рада під головуванням аль-Бурхана. Командир Дагало був його заступником.

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Країни Європейського Союзу разом з іншими державами евакуюють своїх громадян із Судану після початку збройного протистояння. Як повідомив 24 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, упродовж довгих і напружених перемовин з африканської країни вивезли понад тисячу громадян ЄС. Загалом уже понад чотири тисячі людей покинули Судан під час евакуації, організованої іноземними державами.