Ставленики хунти в Нігері висилають з країни посла Франції

Призначений після військового перевороту уряд Нігеру зажадав від посла Франції покинути країну протягом двох діб. У Парижі наголосили, що не визнають рішень нинішньої влади Нігеру.

Проголошений після військового перевороту уряд Нігеру вимагає від посла Франції Сільвена Ітте покинути країну протягом 48 годин. Відповідне комюніке пресслужба МЗС Нігеру опублікувала в п'ятницю, 25 серпня.

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Французькому дипломату закидають те, що той не відповів на "запрошення для розмови 25 серпня 2023 року", що мала відбутися в МЗС Нігеру. Крім того, уряду Франції закидають "дії, що суперечать інтересам Нігеру". Тож влада Нігеру "вирішила відкликати свій агреман пану Сільвену Ітте та зажадати, щоб той залишив нігерську територію протягом 48 годин", зазначається в документі.

Париж не збирається визнавати призначену путчистами владу

Водночас уряд Франції відкинув вказівку влади путчистів Нігеру про висилку свого посла, повторивши, що Париж не визнає владу військових правителів. Відповідний коментар агентство новин AFP отримало від французького міністерства закордонних справ. "Путчисти не мають повноважень звертатися з таким проханням, схвалення посла має бути отримане виключно від законно обраної влади Нігерії", - йдеться в коментарі.

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Ультиматум проти французького посла з'явився через кілька днів після того, як західноафриканський блок країн ECOWAS пригрозив військовим втручанням, щоб усунути від влади путчистів та відновити правління президента Мохаммеда Базума, поваленого хунтою. Париж неодноразово підтримував заклики ECOWAS відновити Базума на посаді. У Нігері перебувають 1,5 тисячі французьких військових, які допомагали владі Базума в боротьбі з джихадистськими силами, котрі протягом багатьох років намагалися дестабілізувати цю африканську країну, зазначає AFP.

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