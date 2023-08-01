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Франція і Італія евакуюють своїх громадян з Нігеру

Євгенія Наконечна
24 хв. тому

Після військового перевороту у африканській країні Італія і Франція організовують спеціальні рейси для евакуації своїх громадян.

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Демонстранти у Нігері з російськими прапорами під час перевороту. Напис на плакаті: "Хай живе Нігер, хай живе Росія!".
Демонстранти у Нігері з російськими прапорами під час переворотуФото: Balima Boureima/REUTERS

Франція "незабаром" розпочне евакуацію своїх громадян із Нігеру, де після військового перевороту, що стався минулого тижня, почалися антифранцузькі акції протесту, повідомило у вівторок, 1 серпня, французьке посольство в Ніамеї, передає AFP.

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"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Ніамеї та користуючись відносним спокоєм у місті, готується операція евакуації повітряним транспортом із Ніамеї", - йдеться у повідомленні, надісланому посольством французьким громадянам, яке цитує AFP. У ньому додають, що евакуація "відбудеться незабаром, за дуже обмежений проміжок часу".

 У Парижі в міністерстві закордонних справ підтвердили, що "евакуація організовується і відбудеться дуже швидко".

Італія також оголосила евакуацію

Міністр закордонних справ Італії також заявив, що уряд у Римі організує спеціальний рейс для репатріації громадян країни з столиці Нігеру після військового заколоту.

"Італійський уряд вирішив запропонувати нашим співгромадянам з Ніамея можливість виїхати з міста спеціальним рейсом до Італії", - написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в соцмережі Twitter, що нещодавно змінила логотип на X.

Військовий переворот з проросійськими демонстраціями

26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого захопили і відсторонили від влади. Генштаб збройних сил Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані. Франція засудила військовий переворот.

Повалення обраного президента у колишній французькій колонії, як і у Малі і Буркіна-Фасо супроводжувалося антифранцузькими та проросійськими демонстраціями, зазначають в агенції AFP.

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