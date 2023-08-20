Хунта: Повернемо Нігер до цивільного правління за 3 роки

Лідер військової хунти Нігеру генерал Абдурахман Тчіані стверджує, що вона поверне країну до цивільного правління протягом трьох років. Слова Тчіані навела в неділю, 20 серпня, агенція AP.

Генерал не повідомив жодних деталей плану, заявивши в ефірі держтелебачення, що принципи на перехідний період буде визначено протягом 30 днів під час діалогу, який організує хунта. "Переконаний, що ми працюватимемо разом, щоб знайти вихід із кризи в інтересах усіх", - пообіцяв Тчіані.

Делегація ECOWAS - у Ніамеї

Делегація Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), яка перебуває в Ніамеї з метою пошуку мирного врегулювання кризи в Нігері, 19 серпня зустрілася з путчистами і з поваленим президентом Мохамедом Базумом, повідомила агенція Reuters.

Згода лідерів перевороту прийняти місію може означати готовність до перемовин після того, як 18 серпня ECOWAS активізувало погрози застосувати силу як останній ресурс для відновлення демократії, зазначила агенція.

Делегацію перемовників очолив колишній президент Нігерії Абдусалам Абубакар. До неї увійшов також генсек ECOWAS Омар Турей, передає Reuters.

Лідер хунти: Атака на Нігер не буде "простою справою"

Тим часом, за даними AFP, Тчіані попередив, що будь-яка атака на Нігер не буде "простою справою". "Якщо на нас буде скоєно напад, то зробити це буде не так просто, як думають деякі", - додав очільник путчистів.

Контингент швидкого реагування, сформований країнами Західної Африки з економічного співтовариства ECOWAS, готовий розпочати військову операцію в Нігері для повалення путчистів і відновлення конституційного ладу в цій країні, але, як і раніше, віддає перевагу мирному варіанту врегулювання кризи. Про це заявив 18 серпня високопоставлений представник ECOWAS.

"Ми готові діяти, щойно отримаємо наказ", - сказав уповноважений співтовариства з політичних питань Абдель-Фатау Муса після закінчення зустрічі командувачів країн ECOWAS у Гані.

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В ECOWAS назвали умови відмови від збройного вторгнення

За словами Муси, дату збройного вторгнення в Нігер уже визначено. Він сказав, що під час дводенної зустрічі в столиці Гани Аккрі країни ECOWAS зобов'язалися надати "озброєння і ресурси" для військової операції.

Водночас Абдель-Фатау Муса пообіцяв, що якщо військова хунта Нігеру продемонструє відкритість до мирного вирішення, то ECOWAS відмовиться від збройного вторгнення, оскільки це, як він сказав, і так не є для співтовариства найкращим варіантом виходу з ситуації.

Раніше керівництво військової хунти в Нігері заявило про намір вести "судове переслідування" поваленого президента Мохамеда Базума.

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