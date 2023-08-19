Країни ECOWAS готові до військової операції в Нігері

Для військового вторгнення в Нігер усе готово, заявив представник ECOWAS. Водночас він зазначив, що країни Західної Африки, як і раніше, віддають перевагу мирному варіанту відновлення конституційного порядку в Нігері.

Контингент швидкого реагування, сформований країнами Західної Африки з економічного співтовариства ECOWAS, готовий почати військову операцію в Нігері для повалення путчистів і відновлення конституційного ладу в цій країні, але, як і раніше, віддає перевагу мирному варіанту врегулювання кризи, заявив високопоставлений представник Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS).

"Ми готові діяти, щойно отримаємо наказ", - сказав уповноважений співтовариства з політичних питань Абдель-Фатау Муса після закінчення зустрічі командувачів країнами ECOWAS у Гані ввечері в п'ятницю, 18 серпня.

За словами Муси, дату збройного вторгнення в Нігер уже визначено. Він сказав, що під час дводенної зустрічі в столиці Гани Аккрі країни ECOWAS зобов'язалися надати "озброєння і ресурси" для військової операції.

Водночас Муса зазначив, що в суботу, 19 серпня, до Нігеру, можливо, попрямує дипломатична місія, щоб "продовжувати шлях до мирного відновлення конституційного порядку" в цій країні. Він пообіцяв, що якщо військова хунта Нігеру продемонструє відкритість до мирного розв'язання, то ECOWAS відмовиться від збройного вторгнення, оскільки це, як він сказав, і так не є для ECOWAS кращою опцією.

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Хунта: повалений президент Нігеру в безпеці

Перемовини між ECOWAS і очільником військової хунти Нігеру генералом Абдурахманом Тчіані досі не принесли бажаних результатів. Новий прем'єр Нігеру Алі Ламін Зейн на тлі наростаючого занепокоєння у світовому співтоваристві запевнив, що поваленому президенту країни Мохамеду Базуму ніщо не загрожує. "З ним нічого не трапиться, тому що у нас у Нігері немає традиції насильства", - сказав Зейн в інтерв'ю газеті The New York Times (NYT), оприлюдненому 18 серпня.

Раніше ця газета повідомляла, що в будинку, де утримують під арештом Базума, вимкнуто електрику і воду. Хунта також погрожувала вбити Базума, якщо ECOWAS спробує за допомогою військової операції повернути його до влади.

В інтерв'ю NYT Зейн також запевнив, що нігерійська військова хунта не має наміру співпрацювати з російською приватною військовою компанією "Вагнер".

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