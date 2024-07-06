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Німеччина закриває авіабазу Бундесверу в Нігері

Валерій Сааков | Олександра Іванова
6 липня 2024 р.

Авіабаза Бундесверу біля столиці Нігеру Ніамей буде закрита у зв'язку з провалом переговорів про статус німецьких військовослужбовців у країні.

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Літак Бундесверу Airbus A400M
Військовий транспортний літак Бундесверу Airbus A400MФото: Ole Spata/dpa/picture alliance

Німеччина припиняє використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік  від столиці Нігеру - міста Ніамей. Як вказує агентство dpa в суботу, 6 липня, це рішення стало наслідком провалу переговорів про надання німецьким військовослужбовцям правового імунітету.

За даними міноборони ФРН, військова база в Нігері буде закрита до 31 серпня 2024 року, а німецькі військовослужбовці повернуться на батьківщину. Донедавна на цій авіабазі перебувало 38 німецьких військових уточнює агенція Reuters.

"Проєкт угоди, представлений Нігером, не може слугувати основою для переговорів щодо угоди про статус - ні за характером, ні за змістом, - ідеться в письмовій заяві німецького оборонного відомства, яку цитує dpa. - У такому разі німецьким військовим не буде гарантовано імунітет. Водночас нам лишилося замало часу на вироблення нової угоди про статус - для цього позиції (влади Німеччини та Нігеру. - Ред.) занадто різні".

Військовий переворот у Нігері та посилення впливу РФ у регіоні

З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі, уточнює Reuters. На сьогодні ця місія завершена. 

У липні 2023 року в Нігері прийшли до влади путчисти. Однак міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) виступив за подовження співпраці з Ніамеєм, хоч і в скороченому масштабі та за певних умов.

Після державних переворотів у сусідніх державах - Малі та Буркіна-Фасо - Нігер тривалий час вважали останнім демократичним партнером Європи та США в Сахельському регіоні у сфері боротьби з тероризмом, нагадує dpa. А нині в цьому регіоні Африки спостерігачі фіксують посилену присутність Росії.

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