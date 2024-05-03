Російські військові зайняли базу США в Нігері

Як запевнив міністр оборони США Ллойд Остін, росіяни не мають доступу до американської зброї.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив присутність військових Росії на американській авіабазі в Нігері.

На пресконференції вранці в п'ятницю, 3 травня, він запевнив, що російські військові "перебувають в окремому корпусі" та не мають доступу до американського військового обладнання.

"Наразі я не бачу суттєвої проблеми, що стосується захисту наших сил", - сказав Остін.

За даними міжнародної агенції Reuters, йдеться про базу американських Військово-повітряних сил (ВПС), розташовану в столиці Нігеру Ніамеї поруч із міжнародним аеропортом імені Амані Діорі. На її території ще залишаються американські військовослужбовці.

Раніше США погодилися вивести з Нігеру весь свій військовий контингент, що налічує понад тисячу людей. За даними The New York Times, американські військові можуть покинути Нігер "у найближчі місяці".

Прихід до влади в Нігері військової хунти і зближення з РФ

У 2023 році владу в Нігері захопила військова хунта. До перевороту, в причетності до якого підозрюють Росію, Нігер був одним із найважливіших партнерів західних держав, як-от США, Франції та Німеччини, в боротьбі з войовничими ісламістами в Західній та Центральній Африці. Протягом багатьох років країну тероризують різні угруповання, пов'язані з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою".

У січні 2023-го Нігер, як і Малі та Буркіна-Фасо, вийшов зі складу регіонального альянсу ЕКОВАС - Економічного співтовариства західноафриканських держав, головною метою якого було забезпечення регіональної безпеки в Західній Африці. Після цього Нігер заявив, що припиняє військове співробітництво зі США та Францією.

Експерти переконані, що розрив відносин Нігеру зі США і скасування контролю над військовими витратами були попередньою умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією.