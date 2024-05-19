Хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру створюють конфедерацію

Керовані хунтою Буркіна-Фасо, Малі та Нігер завершили плани щодо створення конфедерації Альянсу держав Сахеля (AES). Як передає агенція AFP, відповідний проєкт був узгоджений у п'ятницю, 19 травня, міністрами закордонних справ цих країн в столиці Нігеру, місті Ніамей.

"Мета полягала в тому, щоб завершити проєкт тексту, що стосується інституціоналізації та функціонування конфедерації Альянсу держав Сахеля", - заявив міністр закордонних справ Нігеру Бакарі Яу Сангаре.

Він зазначив, що текст буде ухвалений главами держав трьох країн на саміті, не уточнивши дати проведення заходу.

"Сьогодні ми можемо дуже чітко вважати, що Конфедерація Альянсу держав Сахеля народилася", - заявив міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з генералом Абдурахаманом Тіані, головою військового режиму Нігеру.

Третім міністром закордонних справ на зустрічі був Карамоко Жан-Марі Траоре з Буркіна-Фасо.

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Зближення з Росією

Наприкінці січня Буркіна-Фасо, Малі та Нігер заявили, що виходять з Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), яке, за їхніми словами, перебуває під впливом Франції, щоб створити власне регіональне угруповання.

Після цього хунти трьох країн Сахеля заявили, що припиняють військову співпрацю зі США і Францією, а також видали указ, згідно з яким їхні військові витрати більше не підлягають нагляду. У відповідь ECOWAS запровадив санкції проти Малі та Нігеру за військові перевороти, в результаті яких у цих країнах було повалено демократично обрані уряди.

Експерти переконані, що розрив відносин ключових держав Сахеля зі США та Францією, а також скасування контролю над військовими витратами були попередньою умовою для угоди про співпрацю у військовій сфері з Росією.