Буркіна-Фасо закрила доступ до DW та інших іноземних ЗМІ

Правляча військова хунта заборонила на невизначений термін Deutsche Welle. Крім того, у країні заблоковано французькі газети Le Mond, телекомпанію TV5 Monde та британське видання The Guardian.

Західноафриканська країна Буркіна-Фасо призупинила діяльність у країні кількох іноземних видань, деякі з них - на невизначений термін, йдеться у заяві місцевого регулятора зв'язку CSC у ніч проти понеділка, 29 квітня. Серед тих, чия діяльність у країні призупинена правлячою військовою хунтою, названо німецьку медіакомпанію Deutsche Welle , британське видання The Guardian та французькі Le Monde і TV5 Monde.

Як зазначено в ухвалі, всі ці медіа були відсторонені від роботи в Буркіна-Фасо за висвітлення доповіді Human Rights Watch (HRW), в якій армія країни звинувачувалася в масових вбивствах цивільних у ході боротьби з джихадистами. З тієї ж причини ще напередодні вдень заборона мовлення торкнулася інших ЗМІ: франкомовної регіональної газети Ouest-France, порталу новин APAnews та інформагентства Agence Ecofin.

Влада африканської країни також наказала інтернет-провайдерам призупинити доступ до каналів BBC, "Голос Америки" (VOA) і самого Human Rights Watch терміном на два тижні.

Влада незадоволена доповіддю HRW

Військові правителі Буркіна-Фасо назвали "необґрунтованими" заяви HRW про те, що їхні солдати вбили не менше 223 мешканців сіл, включаючи 56 дітей, у ході двох нападів 25 лютого. "Вбивства в Нодіні та Соро (назви місцевостей у північній частині країни, де орудують повстанці-джихадисти з Малі. - Ред.) призвели до початку юридичного розслідування", - йшлося у суботній заяві міністра зв'язку Римтальби Жана Еммануеля Уедраого.

Він висловив здивування тим, що у той час як це розслідування триває, "HRW змогла визначити "винних" і винести свій вердикт".

HRW у своєму звіті назвала масові вбивства, що відбулися наприкінці зими, "одними з найгірших скоєних військовими злочинів у Буркіна-Фасо з 2015 року", охарактеризувавши їх як "частину широкомасштабної військової кампанії проти цивільних осіб, звинувачених у співпраці з ісламістськими військами, що прирівнюються до злочинів проти людяності". Влада західноафриканської країни побачила в цій заяві намір "дискредитувати бойові сили".

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Заборони мовлення ЗМІ продовжились

У недалекому минулому Буркіна-Фасо вже переслідувала низку французьких ЗМІ та висилала іноземних кореспондентів. З моменту військового перевороту у вересні 2022 року західноафриканською країною править військова хунта на чолі з колишнім капітаном армії Ібрагімом Траоре.

Повстанці-джихадисти прийшли до Буркіна-Фасо із сусідньої країни Малі у 2015 році, внаслідок чого тисячі мирних жителів, військовослужбовців та поліцейських було вбито, а близько двох мільйонів людей були змушені залишити своє житло. Гнів військових з приводу зростання кількості жертв призвів до перевороту в 2022 році і встановлення в країні режиму військової диктатури.

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