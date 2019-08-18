The Guardian - британська щоденна газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Guardian".

The Guardian - впливова британська газета, що виходить, починаючи від 1821 року. Головна редакція The Guardian розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.