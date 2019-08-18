Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

The Guardian

The Guardian - британська щоденна газета. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Guardian".

The Guardian - впливова британська газета, що виходить, починаючи від 1821 року. Головна редакція The Guardian розташована в Лондоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі 18.08.2019

Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ.
Дослідники виявили незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців

Дослідники виявили незахищену базу даних з мільйоном відбитків пальців 14.08.2019

Відбитки пальців, фотографії та імена - виявлена двома ізраїльськими дослідниками незахищена база даних корейської компанії Suprema містила інформацію про сотні тисяч осіб, зокрема й у Європі.
Українські десантники беруть участь у навчаннях Saber Guardian-2019 в Румунії

Українські десантники беруть участь у навчаннях Saber Guardian-2019 в Румунії 04.06.2019

Під час навчань у Румунії, в яких беруть участь військові з 15 країн, українські десантники мають відпрацювати бойові накази за стандартами НАТО.
Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні

Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні 02.10.2018

Отруєний в Солсбері екс-агент Сергій Скрипаль підтримував курс російського президента Володимира Путіна, зокрема анексію Криму, пише британське видання Guardian.
Лондон проситиме РФ видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів - The Guardian

Лондон проситиме РФ видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів - The Guardian 06.08.2018

Великобританія підготувала запит про екстрадицію двох росіян, пише газета The Guardian. Лондон вважає їх причетними до застосування "Новачка" на території Сполученого королівства.
Екс-працівницю посольства США у Москві підозрюють у шпигунстві - Guardian

Екс-працівницю посольства США у Москві підозрюють у шпигунстві - Guardian 03.08.2018

Колишня співробітниця посольства США в РФ регулярно зустрічалася зі співробітниками ФСБ. Жінку підозрюють у шпигунстві, пише видання The Guardian. У Секретній службі США цю інформацію спростували.
Шпигунський трилер і трюк фокусника - європейські ЗМІ про воскресіння Бабченка

Шпигунський трилер і трюк фокусника - європейські ЗМІ про "воскресіння" Бабченка 01.06.2018

Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України.

Лондон готується збирати антиросійську коаліцію

Лондон готується збирати антиросійську коаліцію 04.05.2018

Великобританія планує скористатися чотирма самітами цьогоріч, щоб посилити тиск на Росію. Плани включають протидію дезінформації та санкції щодо путінських олігархів, пише газета The Guardian.
The Guardian: Захід може обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН

The Guardian: Захід може обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН 24.04.2018

Країни Заходу можуть скористатися резолюцією часів "холодної війни", яка дозволить обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії, пише британське видання.
ЗМІ: Коломойський та Боголюбов купили громадянство Кіпру

ЗМІ: Коломойський та Боголюбов купили громадянство Кіпру 18.09.2017

Серед тих, хто купував європейський паспорт, котрий за гроші пропонує Кіпр, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, повідомляє британське видання The Guardian.
The Guardian: Кіпр продавав українській еліті паспорти ЄС

The Guardian: Кіпр продавав українській еліті паспорти ЄС 18.09.2017

Останніми роками представники української еліти разом з російськими багатіями активно купували громадянство ЄС, котре за гроші пропонував Кіпр, повідомляє британське видання.
Guardian: У британському МВС хочуть значно скоротити імміграцію після Brexit

Guardian: У британському МВС хочуть значно скоротити імміграцію після Brexit 05.09.2017

Газета The Guardian опублікувала конфіденційний документ британського МВС, у якому пропонуються зміни до міграційної політики Великобританії після виходу країни з Євросоюзу.
У Лондоні спростували інформацію, що візит Трампа відкладено

У Лондоні спростували інформацію, що візит Трампа відкладено 11.06.2017

В офісі Терези Мей заявили, що візит Трампа не відкладали. Раніше The Guardian написала, що президент США не приїде в Лондон через можливі протести.
Британські банки відмивали величезні суми з Росії

Британські банки відмивали величезні суми з Росії 21.03.2017

Кілька найбільших британських банків причетні до міжнародної схеми відмивання грошей із РФ. У "Глобальній пральні" міг брати участь банк, до ради якого входив двоюрідний брат Володимира Путіна, повідомляє The Guardian.
ЗМІ: Уряд Великобританії готується до поразки в суді щодо Brexit

ЗМІ: Уряд Великобританії готується до поразки в суді щодо Brexit 11.01.2017

У Лондоні готуються до програшу справи в Верховному суді щодо початку процесу виходу з ЄС без участі в цьому процесі парламенту. Видання Guardian повідомляє про розробку урядом відповідних законопроектів.
Міжнародна слідча група: Бук, який збив MH17, приїхав з Росії й повернувся назад

Міжнародна слідча група: "Бук", який збив MH17, приїхав з Росії й повернувся назад 28.09.2016

За версією слідства, комплекс "Бук" був доставлений до України з території Росії, а після збиття літака його повернули назад до РФ.
Інші статті