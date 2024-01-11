HRW засуджує вибіркову критику порушень прав людини

Система прав людини перебуває під загрозою, коли уряди не звертають уваги на їх порушення або віддають пріоритет іншим інтересам, стверджують правозахисники.

Влада багатьох країн не заступилася за дотримання основних громадянських прав і свобод, які опинилися під сильним тиском у всьому світі, йдеться в доповіді за 2023 рік правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). У документі, оприлюдненому у четвер, 11 січня, організація також критикує "подвійні стандарти" урядів низки країн у засудженні порушень прав людини.

Система прав людини перебуває під загрозою, коли уряди не звертають уваги на їхні порушення, заявила виконавча директорка HRW Тірана Хассан. Щоразу за це доводиться платити ціну, і "іноді ця ціна - людські життя".

Минулий рік відзначений низкою важких криз у новітній історії, зокрема, війнами в Україні та між Ізраїлем і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС, конфліктами в М'янмі та регіоні Сахеля, зазначили в HRW. У доповіді відображено ситуацію з правами людини в майже 100 країнах світу.

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HRW: Уряд ФРН підпорядковує захист прав людини іншим інтересам

Одну з проблем HRW вбачає в тому, що довіра до інституцій, які забезпечують дотримання прав, падає, якщо уряди вимагають цього лише в окремих випадках. Так, подвійні стандарти проявляються у випадку, коли світова спільнота засуджує дії Ізраїлю в Секторі Газа, але ігнорує злочини влади Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, зазначають в організації. Водночас HRW критикує, що влада багатьох країн засуджує злочини ХАМАС, але виявляє стриманість у критиці дій Ізраїлю.

У розділі про Німеччину підкреслюється, що захист прав людини є одним із головних принципів зовнішньої політики. Однак, на думку правозахисників, часто цей принцип підпорядковується іншим інтересам. Як приклад HRW називає військову допомогу Ізраїлю і розширення співпраці з монархіями Перської затоки. У доповіді стверджується, що Німеччина занадто мало уваги приділяє правозахисним темам, розвиваючи співпрацю з іншими країнами. Так, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz)під час візиту до Індії не зробив акценту на порушення прав людини в цій країні, критикує організація.

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