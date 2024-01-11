HRW засуджує вибіркову критику порушень прав людини

HRW засуджує вибіркову критику порушень прав людини11 січня 2024 р.
Влада багатьох країн не заступилася за дотримання основних громадянських прав і свобод, які опинилися під сильним тиском у всьому світі, йдеться в доповіді за 2023 рік правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). У документі, оприлюдненому у четвер, 11 січня, організація також критикує "подвійні стандарти" урядів низки країн у засудженні порушень прав людини.
Система прав людини перебуває під загрозою, коли уряди не звертають уваги на їхні порушення, заявила виконавча директорка HRW Тірана Хассан. Щоразу за це доводиться платити ціну, і "іноді ця ціна - людські життя".
Минулий рік відзначений низкою важких криз у новітній історії, зокрема, війнами в Україні та між Ізраїлем і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС, конфліктами в М'янмі та регіоні Сахеля, зазначили в HRW. У доповіді відображено ситуацію з правами людини в майже 100 країнах світу.
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HRW: Уряд ФРН підпорядковує захист прав людини іншим інтересам
Одну з проблем HRW вбачає в тому, що довіра до інституцій, які забезпечують дотримання прав, падає, якщо уряди вимагають цього лише в окремих випадках. Так, подвійні стандарти проявляються у випадку, коли світова спільнота засуджує дії Ізраїлю в Секторі Газа, але ігнорує злочини влади Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, зазначають в організації. Водночас HRW критикує, що влада багатьох країн засуджує злочини ХАМАС, але виявляє стриманість у критиці дій Ізраїлю.
У розділі про Німеччину підкреслюється, що захист прав людини є одним із головних принципів зовнішньої політики. Однак, на думку правозахисників, часто цей принцип підпорядковується іншим інтересам. Як приклад HRW називає військову допомогу Ізраїлю і розширення співпраці з монархіями Перської затоки. У доповіді стверджується, що Німеччина занадто мало уваги приділяє правозахисним темам, розвиваючи співпрацю з іншими країнами. Так, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz)під час візиту до Індії не зробив акценту на порушення прав людини в цій країні, критикує організація.
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