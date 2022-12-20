Німеччина повернула Нігерії вкрадені цінності

"Це історичний день: ми повертаємо те, що нам ніколи не належало", - сказала Клаудіа Рот, статсміністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини, під час свого візиту до Абуджі, столиці Нігерії. Разом з делегацією з Німеччини вона особисто взяла участь в акті передачі Нігерії Бенінської бронзи. Цінні експонати, які Рот привезла з Німеччини, десятиліттями перебували в колекціях п'яти німецьких музеїв. В інтерв'ю DW політикиня зазначила: "Цей акт передачі символізує визнання факту беззаконня, вчиненого під час колоніального минулого, - коли було вирішено привласнити вкрадені витвори мистецтва". Німецька статсміністерка сподівається, що ця історична подія, яка, за її словами, також є частковим поверненням "украденої культурної ідентичності", допоможе загоїти відкриті рани.

20 об'єктів уже повернулися до Нігерії

У вівторок, 20 грудня, Клаудіа Рот разом із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) передали Нігерії 20 цінних об'єктів , що належать до колекції так званої Бенінської бронзи. Це лише частина колекції, що перебуває у 20 німецьких музеях. Загалом - близько 1100 предметів мистецтва. Ці артефакти було вкрадено та вивезено британською армією з палацу, розташованого на території сучасної Нігерії, під час так званої бенінської каральної експедиції у 1897 році. Частина предметів із цієї колекції через аукціони потім потрапила до Німецької імперії.

Об'єкти з колекції Бенінської бронзи Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Німецьких міністерок супроводжували керівники музеїв із Берліна, Гамбурга, Кельна, Дрездена та Лейпцига, а також Штутгарта. Рішення про передачу власності стало результатом переговорів з офіційними представниками Нігерії, які з 2021 року проводились під егідою МЗС та статсміністерки Німеччини з питань культури та ЗМІ.

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Деякі витвори мистецтва залишаться у німецьких музеях у тимчасовому користуванні та виставлятимуться у Німеччині до визначеного терміну. Директорка Державних етнографічних зібрань у Дрездені та Лейпцигу Леонтіне Маєр-ван Менш (Leontine Meijer-van Mensch), яка приїхала у складі німецької делегації до Нігерії, в інтерв'ю DW підкреслила, що йдеться не про німецькі музеї, а про людей у ​​Нігерії, які отримують свою власність назад. Вона бачить у передачі артефактів не втрату, а надбання. "Етнографічні установи стають тепер важливим місцем, де ми відтепер ще інтенсивніше займатимемося колоніальною спадщиною", - зазначила Маєр-ван Менш. І цей крок, на який дедалі більше наважуються європейські країни, підштовхує музеї до того, щоб замислитися про нову форму взаємодії в глобальному контексті.

Новий розділ в історії відносин Німеччини та Нігерії

У рамках офіційного візиту німецька делегація відвідала так званий район ремісників у Бенін-Сіті. Тут, як і раніше, працюють скульптори та художники, дотримуючись нігерійських традицій виготовлення культурних цінностей з бронзи та міді. 30-річний ремісник Аваєн Аїгбе радий, що Бенінська бронза повертається на свою батьківщину. До цього історичного моменту йому доводилося працювати винятково із фотографіями зі старих каталогів. Тепер нігерійський скульптор, який займається цим ремеслом уже у третьому поколінні, зможе вивчити роботу своїх предків у деталях. У розмові із німецькою статсміністеркою з питань культури та ЗМІ Рот він зізнався, що молився про це.

Ремісники в Бенін-Сіті Фото: Rosalia Romaniec/DW

Годвін Обасекі, губернатор Едо, штату на півдні Нігерії, адміністративним центром якого є саме Бенін-Сіті, в інтерв'ю DW заявив: "Цей день каже нам про те, що реституція - це реальність. Дані обіцянки виконуються. Сьогодні дуже важливий день. Ми бачимо, що німці справді роблять те, про що заявляють". Жителі Нігерії не приховують своєї радості. Молода жінка сказала в розмові з DW, що вдячна всім, хто зробив це можливим. Люди святкуватимуть на вулицях, впевнена вона.

Для зберігання експонатів у Нігерії планується збудувати новий музей. Передача Бенінської бронзи сьогодні, за словами Клаудії Рот, це ще й привід "говорити тут і сьогодні про сучасне мистецтво, спільні плани, співпрацю на рівні музеїв, створення сучасного кампусу для підтримки археологічних робіт".

Конкретних термінів створення нового музею в Бенін-Сіті поки що немає, проте будівництво фундаменту вже почалося. Тим часом Бенінська бронза зберігатиметься в надійному місці в столиці Нігерії. Німеччина хоче надати фінансову підтримку й для будівництва музею. Клаудіа Рот впевнена, що ця історична подія є "початком нових відносин між Німеччиною та Нігерією. Між Європою та Африкою".