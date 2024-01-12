Бойовики "Аш-Шабаб" захопили чотирьох українців у Сомалі

Четверо громадян України, члени екіпажу гелікоптера, що виконував медично-евакуаційний рейс у центральній частині Сомалі на замовлення ООН, потрапили в полон до антиурядового ісламістського угруповування "Аш-Шабаб" на початку цього тижня.

Як повідомило агентство Reuters у п'ятницю, 12 січня, посилаючись на джерела в силових структурах та внутрішні записки ООН, на борту вертольота окрім українського екіпажу перебували ще щонайменше п'ятеро людей: громадяни Єгипту, Уганди та Сомалі, в тому числі й співробітники ООН. Гелікоптер через технічну несправність здійснив екстрену посадку поблизу села Гіндере, що контролюється ісламістами. Один із пасажирів нібито загинув на місці посадки, шістьох людей взяли у заручники бойовики, ще двоє втекли, їхня доля невідома.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко у п'ятницю підтвердив захоплення українців у полон. За його даними, гелікоптер, на якому летіли заручники, належить українській приватній авіакомпанії, яка виконувала контракт на замовлення ООН.

"З'ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо зв'язок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій", - зазначив він.

Уряд Сомалі заявив у четвер, що теж працює над звільненням заручників, але військові попередили, що такі спроби будуть складними в районі, який, перебуває під контролем пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання вже більше десяти років.

Бойовики "Аш-Шабаб", які контролюють значні території на півдні і в центрі країни, ведуть повстанську боротьбу проти сомалійського уряду з 2006 року, намагаючись встановити власне правління, засноване на їхньому тлумаченні ісламського права.