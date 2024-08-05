МЗС України про розрив Малі дипвідносин: Недалекоглядно

В МЗС назвали "прикрим" те, що Малі розриває дипломатичні відносини без "ретельного вивчення фактів і жодних доказів причетності України" до розгрому повстанцями урядових військ, підтримуваних російською ПВК "Вагнер".

Міністерство закордонних справ (МЗС) України назвало рішення перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною "недалекоглядним і поспішним".

"Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", - йдеться в заяві МЗС .

Малі обґрунтувала "негайний" розрив дипломатичних відносин з Україною нібито визнанням офіційного Києва своєї ролі у великій поразці, якої урядові війська Малі за підтримки найманців російського приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" зазнали в боях із повстанцями в липні.

У МЗС України назвали "прикрим", що перехідний уряд Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин, "не провівши ретельного вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події".

"При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, убивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки", - наголосили в міністерстві.

У МЗС додали, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування "у відповідь на недружні дії перехідного уряду Малі".

Розрив Малі дипвідносини з Україною: до чого тут ГУР і "Вагнер"

4 серпня полковник Абдулай Майгі, який представляє правлячу хунту в Малі, підписав документ про "негайний" розрив дипломатичних відносин з Україною. Він звинуватив представника Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрія Юсова у визнанні ролі Києва в розгромі повстанцями урядових військ Малі, підтримуваних ПВК "Вагнер".

Згадані сутички сталися на півночі Малі наприкінці липня. Військовослужбовці урядової армії Малі (FAM) та "вагнерівці" вели бої на околицях населеного пункту Тінзауатен з бойовиками з "Координаційного руху Азавад" та угруповання "Аль-Каїда в Сахелі". Після кількох днів боїв FAM і найманцям довелося відступити. Повстанці пізніше повідомили, що в боях загинули щонайменше 84 бойовики ПВК "Вагнер" і 47 солдатів урядової армії.

Юсов, обговорюючи поразку "вагнерівців" у Малі в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", заявив, що "повстанці одержали необхідну інформацію, і не тільки інформацію, яка дала їм змогу провести успішну військову операцію". Подробиць він наводити не став.

Демарш Малі спричинила також позиція посла України в Сенегалі Юрія Пивоварова, який нібито підтримав дії противників правлячої хунти.

Читайте також: ГУР про розгром "вагнерівців" у Малі: "Продовження буде"

Сенегал вручив ноту протесту послу України

Через допис, у якому Пивоваров нібито виказав підтримку туарегам у Малі, дипломата викликало МЗС Сенегалу.

Там вказали, що українське посольство опублікувало в Facebook допис, у якому Пивоваров нібито стверджував про підтримку липневого нападу найманців у Малі, та заявили, що дотримуються позиції "конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті" й "не можуть терпіти будь-яких спроб перенести на свою територію медійну пропаганду, яка ведеться в цьому конфлікті".

Агентство APA вказує, що в цьому пості Пивоваров супроводив коментарем згадане відео з Юсовим. Зараз такої публікації на сторінці посольства немає.

Читайте також: Полювання на "вагнерівців": чим займається українська розвідка в Африці