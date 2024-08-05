Африканське турне Кулеби: Україна допомагатиме Малаві зерном

Дмитро Кулеба подякував президенту Малаві за тверду позицію щодо війни та наголосив, що Україна - не лише вдячна, а й хоче бути корисною. Зокрема, вона надаватиме Малаві продовольчу допомогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Малаві в рамках свого чергового африканського турне в понеділок, 5 серпня, пообіцяв країні продовольчу допомогу, зокрема у рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").

Під час зустрічі з президентом Малаві Лазарусом Чакверою, Кулеба подякував країні за "тверду та послідовну позицію щодо російської агресії проти України", а також за її підтримку комюніке "саміту миру".

"Україна не лише вдячна, ми також хочемо бути корисними. Ми усвідомлюємо серйозний вплив зміни клімату на продовольчу безпеку Малаві. За дорученням президента Володимира Зеленського, я передав, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках нашої програми "Зерно з України", - повідомив Кулеба в дописі в соціальній мережі Х.

Також сторони обговорили потенціал взаємовигідної співпраці в сільському господарстві, фармацевтиці, діджиталізації та інших сферах, розповів Кулеба.

Африканське турне Кулеби

Після Малаві Кулеба відвідає Замбію та Маврикій в рамках уже четвертого африканського турне, яке "має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки".

"Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу", - анонсували в міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

У Замбії Кулеба обговорить розвиток співпраці в рамках міжнародних організацій, а в Маврикії - залучення інвестицій та участь місцевого бізнесу у відновленні України.