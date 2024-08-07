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Буданов: Брак людей може змусити РФ зупинити війну в 2025-у

Віолетта Чайковська
7 серпня 2024 р.

До літа 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або припиняти війну проти України, або оголошувати ризиковану масштабну мобілізацію, каже начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов.

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Українські військові на Донеччині, червень 2024 року
Українські військові на Донеччині, червень 2024 року (ілюстративне фото)Фото: Ukrainian Armed Forces / REUTERS

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що до літа 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або припиняти війну проти України, або оголошувати масштабну мобілізацію. 

"Ворог розуміє - якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію", - цитує в середу, 7 серпня, його слова на закритій зустрічі з випускниками Київської школи економіки (KSE) видання Forbes Україна.

За прогнозом Буданова, Кремль буде "тягнути до останнього", бо "масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію".

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ГУР: Потік росіян, охочих воювати проти України, зменшується

За його словами, проблеми з людським ресурсом у Росії почалися близько трьох місяців тому, а до цього їх не було.

Буданов нагадав, що в Росії оголосили так звану "часткову мобілізацію" на початку повномасштабної війни проти України, а далі за підписання контрактів з армією почали пропонувати великі суми грошей. Втім, як стверджує начальник ГУР, в такий спосіб Росії вдалося мобілізувати недостатньо людей.

"Суми дійшли, залежно від регіону, до двох мільйонів російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна - потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10 відсотків недобору", - сказав він.

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