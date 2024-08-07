Буданов: Брак людей може змусити РФ зупинити війну в 2025-у

До літа 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або припиняти війну проти України, або оголошувати ризиковану масштабну мобілізацію, каже начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов.

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що до літа 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або припиняти війну проти України, або оголошувати масштабну мобілізацію.

"Ворог розуміє - якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію", - цитує в середу, 7 серпня, його слова на закритій зустрічі з випускниками Київської школи економіки (KSE) видання Forbes Україна .

За прогнозом Буданова, Кремль буде "тягнути до останнього", бо "масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію".

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ГУР: Потік росіян, охочих воювати проти України, зменшується

За його словами, проблеми з людським ресурсом у Росії почалися близько трьох місяців тому, а до цього їх не було.

Буданов нагадав, що в Росії оголосили так звану "часткову мобілізацію" на початку повномасштабної війни проти України, а далі за підписання контрактів з армією почали пропонувати великі суми грошей. Втім, як стверджує начальник ГУР, в такий спосіб Росії вдалося мобілізувати недостатньо людей.

"Суми дійшли, залежно від регіону, до двох мільйонів російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна - потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10 відсотків недобору", - сказав він.

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