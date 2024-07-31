В РФ подвоїли виплату тим, хто йде воювати проти України

В указі Путіна також рекомендується регіональній владі виплачувати учасникам війни проти України одноразову виплату зі своїх бюджетів щонайменше на таку ж суму.

Президент РФ Володимир Путін своїм указом встановив одноразову виплату у розмірі 400 тисяч рублів (190 тисяч гривень або близько 4,3 тисячі євро) мобілізованим, призовникам та "іншим громадянам РФ й іноземцям", які з серпня та до кінця 2024 року укладуть контракт для участі у війні проти України.

В документі, оприлюдненому на офіційному порталі правової інформації РФ, йдеться про контракт на службу "для виконання задач" щонайменше упродовж року в Україні, зокрема й на окупованих територіях чотирьох регіонів, які Москва незаконно анексувала восени 2022 року.

Раніше одноразова виплата добровольцям становила 195 тисяч рублів. В указі наголошується, що тим, хто отримає виплату в 400 тисяч, попередню, встановлену в листопаді 2022, виплачувати не будуть.

За розпорядженням Путіна, уряд РФ має визначити порядок здійснення одноразової грошової виплати, а також забезпечити фінансування пов'язаних із його реалізацією видатків.

В документі також рекомендується регіональній владі виплачувати учасникам війни проти України одноразову виплату зі своїх бюджетів щонайменше на таку ж суму.

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